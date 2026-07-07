Cantalupo nel Sannio, dopo 37 anni tornano gli Stadio: concerto sabato 18 luglio

Dopo l’ultima esibizione avvenuta nel lontano 1989, ritornano a Cantalupo nel Sannio gli Stadio di Gaetano Curreri. L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 in piazza A. Perrella con l’inizio del concerto alle ore 21:30.

L’organizzazione dell’evento curata direttamente dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco Fiorente garantisce a tutti i presenti un comodo posto a sedere, posti riservati a persone diversamente abili, streetfood all’esterno e zona beverage all’interno dell’area concerto assicurando ai partecipanti un’atmosfera rilassata in una piazza totalmente riservata. I biglietti, al costo di 25,00 €, si possono acquistare direttamente sul sito www.ciaotickets.com .

Una vita, oltre quarant’anni di musica e canzoni che continuano a emozionare generazioni diverse. Sabato 18 luglio, Gaetano Curreri, cuore e anima degli Stadio, arriva a Cantalupo nel Sannio (IS) con “Io Sono Le Mie Canzoni”, uno spettacolo potente ed emozionante costruito intorno ai grandi successi della band. Sul palco, insieme a Roberto Drovandi e Andrea Fornili, rivivranno brani indimenticabili come acqua e sapone, un giorno mi dirai, grande figlio di puttana, chiedi chi erano i Beatles e molti altri. Una serata arricchita da nuovi arrangiamenti, musicisti, corpo di ballo e dagli omaggi agli artisti che hanno incrociato il percorso di Gaetano Curreri, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, Patty Pravo e Laura Pausini.