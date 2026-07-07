“NOTTE BIANCA DELLA BIODIVERSITÀ”

Riserva MaB Collemeluccio - Montedimezzo Alto Molise

Riserva Naturale dello Stato MONTEDIMEZZO (Vastogirardi - IS)

COMUNICATO STAMPA





Torna la “Notte Bianca della Biodiversità”, un viaggio sensoriale tra i segreti del bosco di Montedimezzo.







Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia è lieto di annunciare l’edizione 2026 della “Notte Bianca della Biodiversità”, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturale molisano. L’evento, pensato per offrire un’esperienza immersiva nelle Riserve Naturali dello Stato, avrà luogo sabato 11 luglio 2026 presso la Riserva Naturale dello Stato “Montedimezzo” (Vastogirardi – IS).







Un’esperienza unica nel “cuore verde” del Molise: la manifestazione invita cittadini, famiglie, giovani e appassionati di natura a vivere il bosco sotto una luce inedita, quella del crepuscolo e della notte. L'obiettivo principale è favorire una profonda riflessione sulla convivenza tra uomo e natura, offrendo ai partecipanti l'opportunità di riscoprire il legame ancestrale con la biosfera attraverso un suggestivo percorso sensoriale.







Il programma dell’evento prevede:



* incontri divulgativi: momenti di approfondimento dedicati alla conservazione ambientale ed alla convivenza con la fauna selvatica;

* passeggiate al crepuscolo: escursioni guidate lungo i sentieri della Riserva, per imparare ad ascoltare ed interpretare i suoni del bosco;

* intrattenimento musicale: la serata sarà impreziosita dalle note dell’Isernia Gospel Choir, che accompagneranno i partecipanti in questo viaggio naturalistico ed emotivo.







Una rete per il territorio.



L’evento, totalmente gratuito, è il frutto di una preziosa sinergia tra istituzioni e associazionismo locale. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia ringrazia per la collaborazione:



* Consulta Giovani della Riserva MaB UNESCO Alto Molise

* APS IntraMontes

* Salviamo l’Orso ODV

* Isernia Gospel Choir

* eConscience, Art of soundscape.



La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica a contatto con uno degli ecosistemi più preziosi e apprezzati dell'intera regione Molise.