Appennino Bike Tour, il 10 luglio tappa a Carovilli: tre giorni di sport, turismo sostenibile e sviluppo delle aree interne

Il 10 luglio Carovilli accoglie l'Appennino Bike Tour: la tappa molisana apre tre giorni dedicati a turismo sostenibile, sport e sviluppo delle aree interne. La Rai con la TGR Media Partner

Sarà Carovilli a ospitare, giovedì 10 luglio, la tappa molisana dell'Appennino Bike Tour, il più importante progetto nazionale dedicato alla promozione del cicloturismo lungo la dorsale appenninica. Un appuntamento che porterà nel cuore dell'Alto Molise amministratori, associazioni, operatori turistici, appassionati di ciclismo e cittadini, trasformando il territorio in una vetrina nazionale delle buone pratiche di mobilità sostenibile e valorizzazione delle aree interne.

L'iniziativa, inserita nel Festival dell'Appennino Bike Tour 2026, rappresenta uno degli eventi di punta dell'estate molisana e conferma il ruolo di Carovilli e della Riserva della Biosfera UNESCO "Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise" come laboratorio di sviluppo sostenibile, turismo lento e promozione del patrimonio ambientale e culturale dell'Appennino.

La pedalata, aperta a tutti, prenderà il via alle ore 16.00, con iscrizioni dalle 15.00 in Piazza Municipio, e accompagnerà i partecipanti lungo un percorso tra boschi, tratturi, borghi, chiese rurali e paesaggi della Riserva della Biosfera. Un itinerario pensato per raccontare un territorio ricco di biodiversità, storia e tradizioni, dimostrando come la bicicletta possa diventare uno straordinario strumento di conoscenza, promozione e sviluppo economico.

Per tutta la durata dell'iniziativa saranno presenti stand promozionali, degustazioni di prodotti tipici, gadget e buffet finale. Sarà inoltre possibile utilizzare gratuitamente alcune e-bike messe a disposizione dall'organizzazione fino a esaurimento delle disponibilità.

L'organizzazione della tappa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Carovilli, il Consorzio ASSOMAB Alto Molise e numerosi enti e associazioni impegnati nella promozione del cicloturismo quale leva di crescita economica, sociale e turistica dell'Appennino.

La giornata del 10 luglio non si limiterà alla pedalata. Alle ore 10.00, infatti, si aprirà il programma con l'evento pilota molisano del progetto europeo INTERREG South Adriatic TOURISFIT, promosso da Sviluppo Italia Molise, Regione Molise e Università degli Studi del Molise, dedicato al turismo sportivo, alla salute e all'innovazione nelle aree interne attraverso incontri, dimostrazioni tecnico-sportive e screening sanitari gratuiti.

Alle 19.30, invece, spazio al 2° Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell'Appennino, momento di confronto tra istituzioni, università, associazioni e amministratori locali sulle prospettive del turismo sostenibile e della mobilità dolce nelle aree interne. La serata si concluderà con un buffet conviviale e il concerto gratuito di Lino Rufo.

L'Appennino Bike Tour sarà il filo conduttore di un intero weekend dedicato alla sostenibilità. Sabato 11 luglio le Pro Loco dei Comuni della Riserva promuoveranno un trekking nella Riserva Naturale Orientata di Montedimezzo, mentre domenica 12 luglio sarà la volta della Biosphere Tour, cicloturistica organizzata dall'ASD Carovilli Bike attraverso il territorio della Riserva della Biosfera, e del passaggio della Randonnée Molise, che farà tappa a Carovilli.

«L'arrivo dell'Appennino Bike Tour in Alto Molise rappresenta molto più di una semplice manifestazione ciclistica – sottolinea Andrea Cinocca, coordinatore delle iniziative – La presenza, nello stesso fine settimana, di un progetto europeo come TOURISFIT, proprio in occasione di una delle più importanti iniziative nazionali dedicate al cicloturismo e del Forum sullo sviluppo sostenibile, dimostra che anche le aree interne possono essere protagoniste di nuovi modelli di crescita fondati sulla qualità della vita, sulla cooperazione e sulla valorizzazione del patrimonio naturale.Crediamo che questa possa essere un'importante occasione per rafforzare la strategia che la Riserva della Biosfera e i Comuni del Consorzio ASSOMAB stanno portando avanti, in particolare per promuovere una mobilità sempre più sostenibile. L'obiettivo è costruire un territorio sempre più bike friendly, capace di accogliere turisti e cicloturisti durante tutto l'anno, migliorando servizi, percorsi e infrastrutture e accompagnando i Comuni verso il riconoscimento di "ComuniCiclabili" FIAB, quale ulteriore strumento di qualificazione dell'offerta turistica e di miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.»

L'Appennino Bike Tour è oggi uno dei principali progetti italiani dedicati alla valorizzazione dell'Appennino attraverso il turismo in bicicletta e gode del sostegno dei Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Turismo, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di Sport e Salute e di numerosi partner istituzionali e associativi nazionali. Media partner dell'iniziativa sarà la Rai, che attraverso il TGR seguirà i principali momenti della manifestazione.

Per tre giorni Carovilli diventerà così la capitale dell'Appennino sostenibile, offrendo un modello concreto di come mobilità dolce, turismo esperienziale, ricerca, tutela ambientale e collaborazione tra istituzioni possano trasformarsi in opportunità di sviluppo per i territori montani.