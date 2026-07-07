Via ai lavori su tre provinciali: coinvolti Atessa, Casalanguida, Carpineto Sinello, Carunchio, Torrebruna e Castiglione Messer Marino

Sono in corso di realizzazione e termineranno domani alcuni interventi volti a incrementare il livello di sicurezza di tratti di strade provinciali caratterizzati da ammaloramenti vari nonché a conservare il patrimonio stradale attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Le arterie interessate sono la SP 138 “Carpineto Sinello – Atessa” (Comuni di Atessa, Casalanguida e Carpineto Sinello), la SP 187 “Trignina” (Comune di Carunchio) e la SP 212 “Ex S.S. 86 Istonia” (Comuni di Carunchio, Torrebruna e Castiglione Messer Marino). L’importo complessivo è di 388.119,26 euro.

Il progetto prevede di intervenire sui tratti maggiormente ammalorati per eliminare alcune delle criticità dislocate lungo le infrastrutture oggetto di intervento, criticità che rendono insicura la circolazione veicolare sulle strade provinciali, la cui esecuzione delle relative lavorazioni non risulta essere oramai ulteriormente procrastinabile. L’obiettivo principale del progetto è quello di eliminare le sconnessioni e le deformazioni più marcate nei tratti stradali interessati dai lavori e ripristinare lo strato di usura laddove si presenta maggiormente deteriorato, mediante fresatura delle parti maggiormente ammalorate e successivo impiego di conglomerato bituminoso del tipo binder a masse chiuse e/o tappeto di usura, previa pulizia dei margini stradali e di vari tratti di cunette ostruite.

Sono previsti, inoltre, lungo le SSPP 138 e 212, lavori di riquotatura di vari tratti di barriere di sicurezza esistenti e/o la sostituzione di alcuni tratti danneggiati, non riquotabili, con nuove barriere, nonché il ripristino, lungo la sola SP 212, di alcune opere. A conclusione dei lavori sopra indicati, infine, si provvederà al ripristino della relativa segnaletica orizzontale lungo i tratti di strada interessati dai lavori con vernice rifrangente premiscelata.

“La sicurezza della viabilità provinciale – spiegano i consiglieri delegati alla manutenzione della viabilità Marianna Apilongo e Alessandro La Verghetta – continua a rappresentare una priorità assoluta per la nostra amministrazione. I lavori di manutenzione programmati su tre strade provinciali, che interessano sei Comuni per un importo complessivo di 388.000 euro, confermano l’impegno concreto della Provincia di Chieti nel garantire infrastrutture più sicure, efficienti e funzionali per cittadini, lavoratori e imprese. Sappiamo bene che la rete viaria provinciale richiede interventi continui e risorse sempre maggiori, ma, nonostante le difficoltà economiche e i tagli che negli ultimi anni hanno interessato le Province, continuiamo a investire ogni euro disponibile per migliorare le condizioni delle nostre strade. Ogni cantiere aperto rappresenta un passo avanti nella tutela della sicurezza degli utenti e nella valorizzazione del territorio. La manutenzione non è un’opera meno importante rispetto alle grandi infrastrutture: è un investimento quotidiano che incide direttamente sulla qualità della vita delle comunità locali”.

Chieti, 07/07/2026