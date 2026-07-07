Il Parco fa chiarezza sulla scomparsa dei cuccioli dellâ€™Area Faunistica del Lupo di Civitella Alfedena

Il Parco ritiene opportuno fornire un chiarimento sulla vicenda che ha riguardato i cuccioli di lupo nati nei mesi scorsi allâ€™interno dellâ€™Area faunistica di Civitella Alfedena e successivamente deceduti. Si tratta di un episodio doloroso, che ha colpito profondamente noi, le persone che seguono quotidianamente la gestione degli animali ospitati nella struttura e tutti coloro che conoscono e amano i lupi. Abbiamo avuto bisogno di tempo per eseguire le verifiche possibili, perchÃ© anche in passato, talvolta, cucciolate che sembravano scomparse sono poi state ritrovate ben nascoste in uno dei tanti angoli riparati che lâ€™area faunistica offre al branco.

Le aree faunistiche del Parco ospitano animali che, per diverse ragioni, non possono essere reintrodotti in natura e richiedono una gestione attenta, continuativa e coerente con la loro condizione. Chi conosce la storia dellâ€™area faunistica di Civitella Alfedena sa che nel corso di circa cinquantâ€™anni, piÃ¹ volte si sono verificati episodi analoghi, con nascite e con cuccioli che non sempre sono sopravvissuti.

La gestione di animali selvatici in cattivitÃ , soprattutto quando riguarda specie sociali come il lupo, comporta sempre valutazioni complesse e dinamiche non sempre prevedibili, anche quando si opera sulla base delle esperienze maturate nel tempo nella stessa struttura. Dopo la nascita, i cuccioli, come accaduto altre volte, sono stati seguiti insieme alla madre in uno spazio separato allâ€™interno dellâ€™area, con lâ€™obiettivo di garantire maggiore tranquillitÃ in una fase particolarmente delicata. In questi casi ogni intervento deve tenere conto della necessitÃ di ridurre il disturbo e di non compromettere il comportamento della madre e dei piccoli. Il monitoraggio Ã¨ stato quindi condotto mantenendo la necessaria distanza, proprio per non interferire con una fase cosÃ¬ sensibile. Questa scelta, orientata a tutelare la madre e i cuccioli, non ha perÃ² sempre consentito di verificare con continuitÃ il numero esatto dei piccoli presenti nello spazio separato, anche perchÃ© i cuccioli tendevano a rifugiarsi e nascondersi nelle zone piÃ¹ riparate.

Dalle ricostruzioni effettuate, alcuni cuccioli hanno raggiunto lâ€™area piÃ¹ ampia, entrando cosÃ¬ in contatto con gli altri lupi presenti nella struttura. Il passaggio Ã¨ avvenuto attraverso un punto della recinzione interna che, pur non avendo mai evidenziato criticitÃ nella gestione degli adulti, si Ã¨ rivelato vulnerabile rispetto alle dimensioni e al comportamento dei cuccioli: una situazione che, nelle precedenti esperienze di nascita allâ€™interno dellâ€™area, non si era mai verificata con queste modalitÃ . Siamo profondamente dispiaciuti che questa criticitÃ si sia manifestata e abbia permesso ai lupetti di uscire. Proprio per questo, quanto accaduto impone di intervenire su quegli aspetti della struttura e della gestione interna che, alla luce di questa vicenda, richiedono un adeguamento. Lâ€™ultimo lupetto, completato lo svezzamento, non poteva essere mantenuto indefinitamente in una condizione di isolamento e andava inserito nel branco.

Questo passaggio Ã¨ stato affrontato nella consapevolezza che lâ€™esito non fosse completamente prevedibile perchÃ© incerte sono le dinamiche del branco. In una struttura che ospita piÃ¹ individui adulti, provenienti da storie e contesti diversi, possono verificarsi comportamenti di accettazione, cura e integrazione, ma anche dinamiche aggressive legate alla composizione del gruppo e alla gerarchia del branco. In questo caso, purtroppo, non sono stati accettati dal branco o da uno dei suoi componenti. Il Parco Ã¨ consapevole dello sconcerto che questa notizia ha suscitato e proprio per questo, come sempre, ritiene necessario evitare semplificazioni, ricostruzioni parziali e letture utili solo ad alimentare indignazione.

Chiedere spiegazioni a un Ente pubblico Ã¨ doveroso e legittimo. Pretendere perÃ² che vicende complesse, che riguardano animali protetti, con comportamenti sociali, strutture, scelte gestionali e condizioni non sempre prevedibili, vengano chiarite nei tempi e nei modi imposti dalla pressione dei social non Ã¨ funzionale a comprendere lâ€™accaduto. Questi giorni di riflessione e ricostruzione sono serviti anche a individuare criticitÃ che non si erano manifestate prima e che saranno affrontate allâ€™interno dellâ€™area faunistica, per migliorare la gestione e la sicurezza degli animali ospitati.

Raccontare questa vicenda,significa assumersi la responsabilitÃ e portarne il peso, senza trasformarlo in un processo sommario e senza usare questa vicenda per alimentare narrazioni ingannevoli o per negare il lavoro quotidiano di chi, dentro e fuori le strutture del Parco, opera per la tutela della fauna e della Natura.

PESCASSEROLI, 7 LUGLIO 2026