ObesitÃ , Istat: Molise maglia nera in Italia, il rischio triplica tra i piÃ¹ svantaggiati

L' incidenza dell'obesitÃ in Italia Ã¨ caratterizzata da un forte divario tra Nord e Sud, con il Molise in testa, ed Ã¨ tre volte piÃ¹ frequente nei gruppi sociali svantaggiati.

Inoltre, la frequenza di casi Ã¨ maggiore nelle persone sedentarie, anche se queste ultime risultano in calo.

Ãˆ quanto emerge dai dati Istat 2025 sull'epidemiologia dell'obesitÃ in Italia, presentati oggi al Senato durante l'ottavo Italian Barometer Obesity Forum 'ObesitÃ in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico sanitarie e legislative di intervento'.

Le regioni con la maggior presenza di persone con obesitÃ sono: il Molise, con il 14,0% della popolazione interessata dal fenomeno; la Puglia (13,2%); la Sicilia (12,5%); la Campania (12,0%)

Al contrario le regioni con tassi piÃ¹ bassi sono: Toscana (8,7%) ; provincia autonoma di Bolzano (8,8%); Liguria (9,3%).

Allo stesso tempo, le regioni che presentano maggiori disuguaglianze interne sull'incidenza del fenomeno sono: Molise; Friuli Venezia Giulia; provincia autonoma di Trento e Marche, mentre quelle dove l'obesitÃ Ã¨ piÃ¹ 'uniforme' sono Veneto; Emilia Romagna; Calabria e Basilicata.

Nel report viene inoltre evidenziato come la sedentarietÃ sia diminuita di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2016, passando dal 41,4% all'attuale 32,4%, coinvolgendo ancora quasi un italiano su 3, con differenze significative tra donne (35,8%) e uomini (28,8%).

Chi Ã¨ sedentario ha un rischio di obesitÃ significativamente piÃ¹ elevato, con una prevalenza del 15,8% contro il 9,5% tra chi fa attivitÃ fisica.