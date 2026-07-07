Termoli, liberati tre rondoni e salvato un riccio: le Guardie Ambientali rilanciano lâ€™appello per un Centro Recupero Animali Selvatici in Molise

Dopo la liberazione di tre esemplari di rondone recuperati in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, lâ€™associazione torna a richiamare lâ€™attenzione sulla mancanza di un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) in Molise e lancia un appello alle istituzioni affinchÃ© venga individuata una sede per avviare il progetto. Di seguito il testo del comunicato.

Ogni estate le Guardie Ambientali dâ€™Italia ODV â€“ Sezione di Termoli si preparano ad affrontare lâ€™emergenza rondoni, mettendo a disposizione volontari formati, tempo e risorse economiche proprie per salvare il maggior numero possibile di esemplari. Tutto questo avviene a causa dellâ€™assenza di un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) in Molise, una mancanza che pesa sullâ€™intero territorio regionale. A pagarne le conseguenze non sono soltanto i rondoni, ma tutta la fauna selvatica che necessita di cure, riabilitazione e successiva reintroduzione in natura.

La nostra associazione dispone di volontari preparati e con formazione specifica, ma non puÃ² sostituirsi a un CRAS. Mancano una struttura autorizzata, gli spazi necessari e le risorse indispensabili per offrire un servizio stabile e completo. Noi, perÃ², siamo pronti ad assumerci questa responsabilitÃ . Siamo disponibili a realizzare e gestire un Centro Recupero Animali Selvatici. Abbiamo giÃ avviato collaborazioni con diversi medici veterinari, sia del territorio sia di fuori regione, tutti con esperienza nella fauna selvatica. Le competenze ci sono, la volontÃ anche.

Quello che oggi manca Ã¨ un luogo dove poter costruire questa realtÃ . Per questo rivolgiamo un appello a tutti i Comuni del Basso Molise e alla Regione Molise: aiutateci a trovare una sede. Non chiediamo grandi strutture. Sarebbe sufficiente un piccolo stabile con un appezzamento di terreno dove poter iniziare a costruire il nostro CRAS e offrire finalmente al Molise un servizio di cui il territorio ha un bisogno concreto.

Lo scoglio piÃ¹ difficile da superare oggi non Ã¨ la mancanza di volontari, di professionalitÃ o di collaborazione: Ã¨ trovare il luogo da cui partire. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo alle istituzioni di fare la loro, affinchÃ© questo progetto possa trasformarsi da sogno a realtÃ e il Molise possa finalmente dotarsi di un Centro Recupero Animali Selvatici al servizio della fauna e dei cittadini.

Per concludere questa giornata, siamo stati contattati anche per il recupero di un riccio europeo caduto allâ€™interno di una bocca di lupo. I nostri volontari sono intervenuti e, utilizzando appositi guanti protettivi per garantire la sicurezza sia del volontario sia dellâ€™animale, hanno provveduto al recupero. Il riccio Ã¨ stato liberato a poca distanza dal punto del ritrovamento, poichÃ© quella zona Ã¨ riconosciuta come il suo habitat naturale, dove vive ormai da alcuni anni. Un intervento semplice ma importante, che dimostra come anche i piccoli gesti possano contribuire concretamente alla tutela della fauna selvatica.





