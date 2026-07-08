Campobasso, prevendita quasi esaurita per il concerto dei Pooh che celebra i 60 anni di carriera

Il conto alla rovescia è cominciato. Grande attesa a Campobasso per l’arrivo dei Pooh e del loro grande concerto che celebra i 60 anni di carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli apriranno il loro tour estivo tra pochi giorni, lunedì prossimo ad Asti, e una delle prime date sarà poi proprio quella in Molise: giovedì 23 luglio nell’area eventi di Selva Piana, nel capoluogo di regione.



La prevendita è stata da record: subito venduti quasi tutti i posti disponibili, ad oggi restano in disponibili solo poche decine di tagliandi e dunque si viaggia spediti verso il sold out. “Pooh 60 – La nostra storia – Estate” è un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile.Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

La band sarà protagonista di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni. La storia e la carriera dei Pooh saranno focus dei live da ogni punto di vista: le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.