San Salvo Marina, controlli sul lungomare: sequestri di merce e sanzioni agli ambulanti irregolari

Operazione congiunta di Polizia Locale, Ufficio Circondariale Marittimo e Carabinieri lungo tutto il lungomare di San Salvo Marina, nellâ€™ambito di unâ€™attivitÃ di controllo contro il commercio abusivo e lâ€™occupazione irregolare del suolo pubblico

Nel corso dell'intervento sono stati effettuati controlli nei confronti degli ambulanti presenti, extracomunitari, con particolare attenzione al rispetto delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e alla regolaritÃ dell'attivitÃ di vendita.

Gli operatori hanno proceduto al sequestro di numerosi articoli destinati alla vendita abusiva, tra cui capi di abbigliamento, gommoni, gonfiabili e altra merce. Diverse le bancarelle interessate dall'operazione. Sono stati inoltre elevati verbali e sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva con servizi mirati, al fine di contrastare l'abusivismo commerciale, garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori in regola e assicurare maggiore sicurezza e decoro lungo il litorale.