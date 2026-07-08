Concorso Esercito, 3.200 posti per volontari: bando aperto e un esperto di orientamento a disposizione in Abruzzo

Aperto il bando per diventare

Volontario in ferma iniziale dellâ€™Esercito

Presente in Abruzzo un recruiter a disposizione dei ragazzi per lâ€™orientamento tra le opportunitÃ di carriera offerte dal mondo militare

Roma, 23 giugno 2026 - Ãˆ aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico per l'ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale dell'Esercito Italiano rivolto ai giovani di etÃ compresa tra i 18 e i 24 anni.

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare lâ€™idoneitÃ al servizio. Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf)

Diventando un VFI dellâ€™Esercito si potranno avere ottime opportunitÃ di stabilizzazione e di progressione di carriera, unâ€™indipendenza economica immediata e sarÃ il primo passo per costruire un futuro solido attraverso lâ€™acquisizione di notevoli competenze specialistiche.

Il Volontario in ferma iniziale Ã¨ una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e puÃ² accedere a una eventuale rafferma annuale. Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI puÃ² accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24Â° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio.

Dei 3.200 posti, 78 sono destinati a incarichi tecnici (elettricista, fabbro, muratore, idraulico, falegname, meccanico, esploratore equestre e tecnico per aeromobili di 1Â° livello).La domanda di partecipazione puÃ² essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l'accesso tramite SPID o Carta d'IdentitÃ Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, Ã¨ possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell'Esercito.

Per fornire ai giovani aspiranti un punto un punto di riferimento chiaro e immediato per orientarsi tra le opportunitÃ di carriera che offre la Forza Armata o per guidarli passo dopo passo nel percorso concorsuale, Ã¨ stata creata la figura del Recruiter, i cui contatti sono disponibili nel link di seguito riportato.

https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/referenti/126085.html