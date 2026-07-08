Transizione energetica, maxi investimento a Termoli: oltre 144 milioni per due fabbriche di batterie e 800 nuovi posti di lavoro

ReneSys Energy Co Srl realizzerÃ a Termoli, in provincia di Campobasso, due micro-fabbriche per la produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo di energia (Energy Storage Systems), grazie a un investimento complessivo superiore a 144 milioni di euro.

Il progetto, sviluppato con il supporto di Pts in qualitÃ di advisor finanziario, Ã¨ stato approvato da Invitalia nell'ambito del programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero', ottenendo un contributo a fondo perduto di oltre 49 milioni di euro, finanziato con risorse del Pnrr.

L'iniziativa, spiega una nota, rappresenta un investimento strategico per il rafforzamento della filiera italiana delle tecnologie per la transizione energetica e nasce dalla joint venture tra Renesys Energy Inc., azienda statunitense specializzata nello sviluppo di batterie di nuova generazione, e Intertoll, operatore leader nel settore delle infrastrutture.

Ogni sito produttivo avrÃ una capacitÃ annua di 358.000 celle, per una capacitÃ complessiva di 343 MWh, equivalente alla realizzazione di 133 sistemi Ess da 2,6 MWh all'anno.

Le due micro-fabbriche fanno parte di un programma che prevede la realizzazione di quattro microfactory integrate verticalmente, entro il 2030, per un valore complessivo di 400 milioni di euro.

Il completamento del progetto Ã¨ previsto entro il 31 dicembre 2028 e porterÃ alla creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno le opportunitÃ derivanti dall'indotto e dallo sviluppo della filiera.

"Siamo entusiasti di questo importante passo in avanti verso la realizzazione delle nostre ambizioni di crescita nei settori del Bess e dell'energia.

CiÃ² sottolinea il nostro impegno a espandere il nostro business energetico e a consolidare ulteriormente la nostra crescita in Italia. Siamo grati per il supporto ricevuto da Invitalia, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Molise", ha dichiarato il predidente esecutivo di Intertoll Kushil Maharaj.

"Il sostegno ricevuto dal Governo italiano Ã¨ stato fondamentale, cosÃ¬ come quello offerto da Invitalia e dalla Regione Molise. Questo investimento rappresenta un grande impegno nei confronti del Paese e della regione, e non vediamo l'ora di passare alla fase successiva di questo progetto", le parole di Chris Niehaus, ceo di Intertoll Renesys Energy Italy BV e presidente di ReneSys Energy Co.

