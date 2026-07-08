ViabilitÃ , giovedÃ¬ l'inaugurazione del primo tratto della nuova SP 236 tra Casalbordino e Villalfonsina

Chieti, 8 luglio 2026 â€“ Si terrÃ domani mattina, giovedÃ¬ 9 luglio alle ore 10:00, la cerimonia ufficiale di apertura del primo tratto della Strada Provinciale n. 236. L'infrastruttura stradale riveste un ruolo strategico non solo per i territori comunali direttamente interessati di Casalbordino e Villalfonsina, ma segna un traguardo fondamentale per il potenziamento della viabilitÃ , dei collegamenti e dello sviluppo economico di tutto il comprensorio locale.
La cerimonia di inaugurazione si svolgerÃ presso la nuova rotatoria posizionata all'intersezione tra la Strada Statale 16 "Adriatica" e Contrada Acqua Chiara, nel territorio del Comune di Casalbordino. Il punto di incontro Ã¨ situato a circa quattro chilometri a nord rispetto al casello autostradale "Vasto Nord â€“ Casalbordino" dell'autostrada A14, procedendo lungo la stessa SS16.
La consegna di questa prima porzione della SP 236 rappresenta un momento di particolare rilievo per le comunitÃ locali, frutto di un piano di interventi pianificato dalla Provincia di Chieti e mirato a garantire opere stradali strategiche per la mobilitÃ sostenibile, l'innalzamento dei livelli di sicurezza e una migliore interconnessione della rete viaria provinciale.