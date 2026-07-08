ReneSys investe in Molise, Roberti: “La prossima settimana incontro con i vertici dell’azienda per definire il cronoprogramma delle attività”

La scelta di ReneSys Energy Co. di realizzare a Termoli due micro-fabbriche dedicate alla produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo di energia rappresenta una notizia di grande rilievo per il futuro industriale del Molise e dell’intero Mezzogiorno. L’investimento, superiore a 144 milioni di euro, è stato approvato da Invitalia nell’ambito del programma “Contratto di Sviluppo Net Zero”, con un contributo a fondo perduto di oltre 49 milioni di euro finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto prevede il completamento degli impianti entro il 31 dicembre 2028 e la creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno le opportunità generate dall’indotto e dallo sviluppo della filiera.

“Si tratta di un investimento di straordinaria importanza per il Molise e di un segnale concreto della capacità del nostro territorio di attrarre imprese che operano nei settori più innovativi della transizione energetica. È il risultato di un percorso che ha visto lavorare insieme Governo, Invitalia, Regione Molise e tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ma soprattutto della fiducia che un importante gruppo internazionale ha deciso di riporre nella nostra regione”, dichiara il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

“La scelta di Termoli assume un significato ancora più importante in una fase di trasformazione del comparto industriale e dell’automotive. Accanto alle produzioni storiche, il Molise ha oggi l’opportunità di rafforzare la propria presenza in filiere innovative, creando nuove prospettive occupazionali e valorizzando le competenze del nostro territorio.”

Il Presidente sottolinea come la Regione sia già al lavoro per accompagnare tutte le fasi di realizzazione dell’investimento.

“La prossima settimana incontreremo i vertici di ReneSys per definire il cronoprogramma delle attività e condividere i prossimi passaggi operativi. Il nostro obiettivo è accompagnare questo investimento con la massima attenzione, favorendo il rispetto dei tempi previsti, il coinvolgimento delle imprese locali e la costruzione di percorsi formativi in grado di rispondere alle professionalità che saranno richieste.”

“Ogni investimento produttivo che sceglie il Molise rappresenta un’opportunità per rafforzare la competitività della nostra regione. Il nostro compito è creare le condizioni affinché questi progetti si traducano in lavoro stabile, sviluppo e nuove opportunità per i giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro. Continueremo a seguire ogni fase di questo percorso con senso di responsabilità e con la consapevolezza che lo sviluppo del Molise passa dalla capacità di attrarre investimenti, innovazione e occupazione di qualità.”