Cure palliative, la struttura commissariale presenta i dati 2024: attività in aumento per l'Hospice di Larino

Si è svolto oggi, presso la Sala Parlamentino di Via Genova, l’evento dedicato alla restituzione del dato Hospice, promosso dalla Struttura Commissariale e dalla Direzione Generale per la Salute.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di operatori sanitari, amministrativi, tecnici e rappresentanti istituzionali, coinvolti in un confronto aperto sui risultati dell’attività 2024 dell’Hospice “Madre Teresa di Calcuttta” di Larino.
L’analisi dei dati, curata dall’Ing. Riccardo Tamburro del Servizio Controllo di gestione e Flussi Informativi, ha evidenziato una rete assistenziale in crescita e caratterizzata da elevata capacità di risposta.
Tra i principali risultati presentati:
- 324 ricoveri nel 2024, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente;
- Tempi di accesso estremamente rapidi: il 99.7% dei pazienti ricoverati entro 0-1 giorno dalla richiesta;
- Prevalenza della fascia di età 70-89 anni, che rappresenta il 60% dei ricoveri;
- Forte incidenza delle patologie oncologiche (84%), con predominanza dei tumori polmonari;
- 74% il tasso di occupazione dei posti letto e una durata media della degenza pari a 16 giorni;
- Integrazione efficace con le cure domiciliari, con il 15% dei pazienti dimessi in assistenza palliativa territoriale.
Durante l’evento sono stati utilizzati strumenti interattivi per raccogliere le percezioni dei partecipanti: molti dei presenti hanno evidenziato l’importanza della trasparenza del dato, la qualità delle prestazioni erogate e la necessità di rafforzare ulteriormente l’integrazione territoriale.
È importante sottolineare come la restituzione del dato rappresenti un passaggio fondamentale per orientare le politiche sanitarie regionali, migliorare la programmazione dei servizi e valorizzare il lavoro degli operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti in cure palliative.
Campobasso. 08 / 07/ 2026
Il Commissario ad Acta – Avv. Marco Bonamico
Il Subcommissario – Sen. Ulisse Di Giacomo