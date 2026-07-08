Cure palliative, la struttura commissariale presenta i dati 2024: attività in aumento per l'Hospice di Larino

Si è svolto oggi, presso la Sala Parlamentino di Via Genova, l’evento dedicato alla restituzione del dato Hospice, promosso dalla Struttura Commissariale e dalla Direzione Generale per la Salute.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di operatori sanitari, amministrativi, tecnici e rappresentanti istituzionali, coinvolti in un confronto aperto sui risultati dell’attività 2024 dell’Hospice “Madre Teresa di Calcuttta” di Larino.

L’analisi dei dati, curata dall’Ing. Riccardo Tamburro del Servizio Controllo di gestione e Flussi Informativi, ha evidenziato una rete assistenziale in crescita e caratterizzata da elevata capacità di risposta.

Tra i principali risultati presentati:

324 ricoveri nel 2024 , con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente;

Tempi di accesso estremamente rapidi: il 99.7% dei pazienti ricoverati entro 0-1 giorno dalla richiesta;

Prevalenza della fascia di età 70-89 anni , che rappresenta il 60% dei ricoveri;

Forte incidenza delle patologie oncologiche (84%), con predominanza dei tumori polmonari;

74% il tasso di occupazione dei posti letto e una durata media della degenza pari a 16 giorni ;

Integrazione efficace con le cure domiciliari, con il 15% dei pazienti dimessi in assistenza palliativa territoriale.

Durante l’evento sono stati utilizzati strumenti interattivi per raccogliere le percezioni dei partecipanti: molti dei presenti hanno evidenziato l’importanza della trasparenza del dato, la qualità delle prestazioni erogate e la necessità di rafforzare ulteriormente l’integrazione territoriale.

È importante sottolineare come la restituzione del dato rappresenti un passaggio fondamentale per orientare le politiche sanitarie regionali, migliorare la programmazione dei servizi e valorizzare il lavoro degli operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti in cure palliative.

Campobasso. 08 / 07/ 2026

Il Commissario ad Acta – Avv. Marco Bonamico

Il Subcommissario – Sen. Ulisse Di Giacomo