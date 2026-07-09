Consorzio industriale Campobasso-Bojano, Fanelli incalza la Giunta: “Verificare atti e ripristinare trasparenza dopo la gestione commissariale”

Non c'è pace per il Consorzio industriale di Campobasso Bojano e, al momento, non esiste nemmeno la possibilità di accedere alle informazioni istituzionali, visto che il sito risulta in manutenzione da giorni. Ma le cronache raccontano quello che appare come un vero e proprio "golpe" del commissario defenestrato Verrusio che, nonostante sia stata revocata, pare abbia convocato e presieduto il Consiglio del Consorzio per eleggere il nuovo Presidente, violando apertamente le prescrizioni intimate dalla Giunta regionale. La recente deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 22 giugno 2026, infatti, ha segnato un punto di svolta nella travagliata gestione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano, sancendo la revoca dell'incarico di Commissario straordinario conferito all'avv. Enrica Verrusio e la nomina, al suo posto, di Angela Aufiero.

Questa decisione non è stata inaspettata. Da tempo, con diversi atti ispettivi presentati in Consiglio regionale, ho sollevato dubbi e perplessità sull'operato commissariale, richiamando l'attenzione della Giunta sulle criticità che stavano caratterizzando la vita dell'Ente.

La delibera di revoca ha confermato, purtroppo, molte delle preoccupazioni espresse. Viene infatti esplicitamente riconosciuto il venir meno del rapporto fiduciario tra la Presidenza della Giunta e l'ex Commissario, a causa di una gestione in aperto contrasto con gli indirizzi strategici regionali. Nello specifico, la Giunta ha contestato una serie di atti adottati in autonomia e in totale disallineamento rispetto alle direttive di via Genova. È emerso, in particolare, come la gestione commissariale abbia ignorato la nota presidenziale del 17 giugno 2026, che intimava chiaramente la revoca della convocazione del Consiglio Generale fissata per il 24 giugno e sospendeva l'adozione di ulteriori atti amministrativi senza preventiva approvazione.

E sempre dalla delibera di Giunta, si apprende che diversi comuni consorziati hanno contestato la gestione del Commissario straordinario Verrusio, per grave carenza di informazioni verso gli Enti consorziati (dati contabili, patrimoniali, finanziari, situazione del personale, contenziosi, progetti) e mancato aggiornamento del sito istituzionale. Con la stessa nota, inoltre, si contestano, in particolare, i Decreti commissariali nn. 18, 19 e 20 del 10 giugno 2026 (ammissione/riammissione di Enti), ritenuti eccedenti i limiti della gestione commissariale e incidenti sugli equilibri del futuro Consiglio Generale, anche perché adottati a ridosso della convocazione per l'elezione dei nuovi organi prospettando un possibile vizio di incompetenza. A tal proposito, chiedo con forza al Presidente Roberti di fare chiarezza.

Corrisponde al vero che, nonostante la formale diffida, si sia proceduto comunque a convocare il Consiglio del Consorzio per eleggere il nuovo Presidente? Questi atti sono validi? A questo quadro si aggiunge un'ulteriore criticità. Da diversi giorni il sito web istituzionale del Consorzio risulta inaccessibile ed ogni controllo degli atti adottati dagli organi consortili risulta impedito. Dinanzi a questo scenario, chiedo ufficialmente alla Giunta regionale quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità, garantire la trasparenza e ricondurre l'Ente nell'alveo di un corretto funzionamento istituzionale.

Campobasso 9 luglio 2026