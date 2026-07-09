Esplosione in una fabbrica a Casalbordino, un morto e un ferito

Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari.

A quanto si apprende una persona è morta e un'altra è rimasta ferita

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.



Quella che si è verificata oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, dove una persona è morta a causa di una esplosione e una è rimasta ferita, è la terza tragedia che si verifica negli ultimi sei anni. Tre operai erano morti nell'esplosione verificatasi il 21 dicembre del 2020, altre tre vittime c'erano state in una esplosione avvenuta il 13 settembre del 2023. Nel frattempo in segno di lutto il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha annullato la cerimonia di inaugurazione della strada provinciale 236 che si sarebbe dovuta tenere questa mattina proprio a Casalbordino alla rotatoria della statale 16.