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CISL FP, FIALS e NURSIND: proclamato lo stato di agitazione del Comparto SanitÃ  ASReM. Chiesto l'intervento del Prefetto

AttualitÃ 
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Le Organizzazioni Sindacali CISL FP, FIALS e NURSIND hanno proclamato lo stato di

agitazione di tutto il personale del Comparto SanitÃ  dellâ€™ASReM e richiesto al Prefetto

lâ€™attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa vigente.

La decisione arriva dopo gli incontri del 2, 7 e 9 luglio 2026 con la Direzione aziendale,

conclusisi senza alcuna risposta concreta alle gravi criticitÃ  piÃ¹ volte denunciate dalle

organizzazioni sindacali.

Â«Non possiamo piÃ¹ accettare che si continui a sostenere che il personale sia sufficiente

quando la realtÃ  quotidiana racconta ben altro. Reparti e servizi riescono a garantire

lâ€™assistenza solo grazie al sacrificio degli operatori sanitari, costretti a rinunciare a ferie,

riposi e diritti contrattuali per coprire una cronica disorganizzazione.Â»

Per CISL FP, FIALS e NURSIND il problema non riguarda esclusivamente la carenza di

personale, ma anche una gestione delle risorse umane che non risponde alle reali

esigenze assistenziali. Assegnazioni discutibili e scelte organizzative prive di una

programmazione efficace stanno aggravando una situazione giÃ  critica, con conseguenze

dirette sui lavoratori e sui cittadini.

Â«Gli operatori sono esausti. Lo stress lavoro-correlato e il burnout rappresentano ormai

una realtÃ  quotidiana. Non Ã¨ piÃ¹ tollerabile che la tenuta del sistema sanitario continui a

poggiare esclusivamente sul senso di responsabilitÃ  del personale.Â»

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono che la sicurezza degli operatori e quella dei

pazienti sono strettamente collegate e che continuare a ignorare le criticitÃ  significa

assumersi la responsabilitÃ  di un progressivo peggioramento della qualitÃ  dellâ€™assistenza.

Per questo motivo Ã¨ stato richiesto lâ€™intervento del Prefetto affinchÃ© venga esperito il

tentativo di conciliazione. Qualora anche questa fase dovesse concludersi senza risultati

concreti, CISL FP, FIALS e NURSIND procederanno alla proclamazione dello sciopero

generale del personale del Comparto SanitÃ , accompagnandolo con ogni ulteriore

iniziativa sindacale e legale necessaria.

La sanitÃ  pubblica non puÃ² continuare a reggersi sul sacrificio dei lavoratori. Ãˆ il momento

che ciascuno si assuma le proprie responsabilitÃ .

Campobasso, 09/07/2026

Cisl FP Nursind Fials

B. Delli Quadri S. Lepore A. Scocca

P. Amodei

M. Vai

 
 
 
 
 
 


 

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