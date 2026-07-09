CISL FP, FIALS e NURSIND: proclamato lo stato di agitazione del Comparto SanitÃ  ASReM. Chiesto l'intervento del Prefetto

Le Organizzazioni Sindacali CISL FP, FIALS e NURSIND hanno proclamato lo stato di
agitazione di tutto il personale del Comparto SanitÃ dellâ€™ASReM e richiesto al Prefetto
lâ€™attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa vigente.
La decisione arriva dopo gli incontri del 2, 7 e 9 luglio 2026 con la Direzione aziendale,
conclusisi senza alcuna risposta concreta alle gravi criticitÃ piÃ¹ volte denunciate dalle
organizzazioni sindacali.
Â«Non possiamo piÃ¹ accettare che si continui a sostenere che il personale sia sufficiente
quando la realtÃ quotidiana racconta ben altro. Reparti e servizi riescono a garantire
lâ€™assistenza solo grazie al sacrificio degli operatori sanitari, costretti a rinunciare a ferie,
riposi e diritti contrattuali per coprire una cronica disorganizzazione.Â»
Per CISL FP, FIALS e NURSIND il problema non riguarda esclusivamente la carenza di
personale, ma anche una gestione delle risorse umane che non risponde alle reali
esigenze assistenziali. Assegnazioni discutibili e scelte organizzative prive di una
programmazione efficace stanno aggravando una situazione giÃ critica, con conseguenze
dirette sui lavoratori e sui cittadini.
Â«Gli operatori sono esausti. Lo stress lavoro-correlato e il burnout rappresentano ormai
una realtÃ quotidiana. Non Ã¨ piÃ¹ tollerabile che la tenuta del sistema sanitario continui a
poggiare esclusivamente sul senso di responsabilitÃ del personale.Â»
Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono che la sicurezza degli operatori e quella dei
pazienti sono strettamente collegate e che continuare a ignorare le criticitÃ significa
assumersi la responsabilitÃ di un progressivo peggioramento della qualitÃ dellâ€™assistenza.
Per questo motivo Ã¨ stato richiesto lâ€™intervento del Prefetto affinchÃ© venga esperito il
tentativo di conciliazione. Qualora anche questa fase dovesse concludersi senza risultati
concreti, CISL FP, FIALS e NURSIND procederanno alla proclamazione dello sciopero
generale del personale del Comparto SanitÃ , accompagnandolo con ogni ulteriore
iniziativa sindacale e legale necessaria.
La sanitÃ pubblica non puÃ² continuare a reggersi sul sacrificio dei lavoratori. Ãˆ il momento
che ciascuno si assuma le proprie responsabilitÃ .
Campobasso, 09/07/2026
Cisl FP Nursind Fials
B. Delli Quadri S. Lepore A. Scocca
P. Amodei
M. Vai