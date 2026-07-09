Domenico Farrocco resta alla guida dell'Olympia Agnonese

L'Olympia Agnonese Ã¨ lieta di annunciare la riconferma di Mister Domenico Farrocco, che guiderÃ la Prima Squadra anche nella stagione sportiva 2026/2027.

Dopo il percorso intrapreso nella scorsa stagione, societÃ e allenatore proseguiranno insieme con entusiasmo, determinazione e la volontÃ di continuare a costruire qualcosa di importante per questi colori.

Queste le parole del mister:

"Ringrazio il presidente e la societÃ per avermi dato la possibilitÃ di poter continuare il percorso intrapreso l'anno scorso con questi gloriosi colori. Si riparte con grande voglia di rivalsa e con l'auspicio di poter raggiungere grandi traguardi. Infine voglio fare un appello alla comunitÃ di Agnone: abbiamo bisogno di sentire il vostro calore. Il Civitelle deve tornare ad essere il nostro catino ribollente di energia."