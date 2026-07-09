Ferie estive e carenza di personale, ASReM attiva un piano d'emergenza con 21 infermieri

In merito allo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali CISL FP, FIALS e NURSIND, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise precisa di essersi sempre attivata con la massima attenzione per risolvere le criticitÃ del Comparto e rispondere alle istanze dei lavoratori, operando costantemente per andare incontro alle esigenze del personale. La piena copertura dei turni e l'ottimale gestione delle risorse umane restano una prioritÃ , malgrado le numerose variabili, spesso imprevedibili e complesse, che ne determinano e ne influenzano quotidianamente l'assetto.

Per rispondere con prontezza alle attuali necessitÃ delle strutture, consentire il legittimo godimento delle ferie estive e sopperire ai bisogni dei vari reparti, l'ASReM ha giÃ avviato le procedure urgenti per l'assunzione a tempo determinato di 21 infermieri; le relative comunicazioni via PEC sono giÃ state trasmesse ai professionisti sanitari. Parallelamente, l'Azienda darÃ corso a una complessiva riorganizzazione del personale attualmente operativo per ottimizzare le risorse disponibili e alleggerire i carichi di lavoro. Sul fronte strutturale e dei ruoli apicali, l'iter per l'espletamento dei concorsi pubblici destinati al Direttore delle professioni sanitarie e ad altri due dirigenti Ã¨ regolarmente in corso. Sono state inoltre avviate le procedure interne per l'assegnazione degli incarichi di funzione, volte a definire con chiarezza responsabilitÃ e competenze.

L'azione amministrativa prosegue cosÃ¬ nello svolgimento dell'attivitÃ ordinaria, mantenendo fermi i criteri di trasparenza e il rigoroso rispetto degli equilibri economici e contrattuali. Al fine di garantire stabilitÃ occupazionale a lungo termine, la Direzione aziendale annuncia che sono giÃ in programmazione le procedure per l'indizione di un nuovo concorso pubblico a tempo indeterminato per infermieri e per l'attivazione contestuale delle misure di mobilitÃ inter-aziendale. Tutto questo Ã¨ stato pienamente rappresentato alle organizzazioni sindacali in occasione dei diversi incontri che si sono tenuti in ASReM in questi ultimi giorni.

Nello specifico, cosÃ¬ come anche richiesto dalle medesime organizzazioni, Ã¨ stato stilato e formalmente consegnato un documento riepilogativo delle misure d'urgenze messe in campo. Sulle azioni intraprese Ã¨ intervenuta la dott.ssa Loredana Paolozzi, responsabile delle Risorse Umane di ASREM. "Siamo pienamente consapevoli del valore e dell'impegno del nostro personale, ed Ã¨ proprio per questo che stiamo mettendo in campo risposte concrete e immediate â€“ ha sottolineato - L'assunzione di 21 infermieri e la riorganizzazione interna rappresentano una prima e tempestiva boccata d'ossigeno per i reparti. Al contempo, portiamo avanti con determinazione le procedure concorsuali per i ruoli dirigenziali e la pianificazione del nuovo concorso a tempo indeterminato e della mobilitÃ . Il nostro obiettivo resta quello di coniugare il benessere lavorativo dei dipendenti con l'efficienza e la qualitÃ dei servizi sanitari offerti ai cittadini molisani, in un quadro di totale trasparenza e sostenibilitÃ "