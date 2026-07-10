Termoli, passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto: Strusi nuovo comandante

Si Ã¨ svolta questa mattina nel porto di Termoli la cerimonia di avvicendamento al comando del Compartimento Marittimo e della Capitaneria di Porto.

Il Capitano di Fregata Giuseppe Panico ha ceduto il comando al pari grado Capitano di Fregata Fabrizio Saverio Strusi, che da oggi assume la guida della Capitaneria di Porto â€“ Guardia Costiera di Termoli. Dopo due anni alla guida dellâ€™ufficio marittimo termolese, Panico lascia il Molise per trasferirsi al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma, dove assumerÃ un nuovo incarico.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autoritÃ civili, militari e religiose del territorio. Presenti il prefetto di Campobasso, dottoressa Michela Lattarulo, il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, la procuratrice della Repubblica di Larino, dottoressa Elvira Antonelli, il senatore Costanzo Della Porta, i rappresentanti dei Comuni costieri e delle istituzioni locali. A presiedere il passaggio di consegne Ã¨ stato il Direttore Marittimo dellâ€™Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, Ammiraglio Ispettore Daniele Giannelli.

Presenti inoltre i gonfaloni della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, dei Comuni di Termoli, Campomarino e Petacciato e delle Isole Tremiti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al Corpo delle Capitanerie di Porto. Hanno partecipato anche i rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, insieme alle associazioni di protezione civile, volontariato, combattentistiche e dâ€™arma.

Nel suo intervento, il comandante uscente Giuseppe Panico ha rivolto un sentito ringraziamento alla comunitÃ termolese. Â«Grazie alla comunitÃ di Termoli per aver accolto me e la mia famigliaÂ», ha affermato, ripercorrendo i due anni trascorsi alla guida della Capitaneria. Un passaggio Ã¨ stato dedicato anche al mondo dellâ€™informazione. Â«Grazie ai rappresentanti del mondo della comunicazione per aver sempre comunicato con realtÃ e obiettivitÃ i nostri risultati e gli interventi operativi svolti a tutela della vita umana in mare, dellâ€™ambiente e della sicurezza della costa molisana e tremiteseÂ», ha dichiarato, ricordando inoltre i 1.035 articoli e servizi televisivi dedicati allâ€™attivitÃ della Capitaneria nel corso del suo biennio di comando.

Panico ha quindi evidenziato il forte impegno profuso durante il suo incarico a Termoli: Â«Lascio Termoli con la serena consapevolezza di aver messo tutto me stesso al servizio della Capitaneria di PortoÂ».

Nel prendere ufficialmente il comando, Fabrizio Saverio Strusi ha sottolineato lâ€™importanza della collaborazione tra istituzioni, operatori del mare e comunitÃ locale. Il nuovo comandante ha evidenziato la volontÃ di proseguire nel segno della continuitÃ amministrativa e operativa, richiamando i valori che dovranno guidare lâ€™azione della Capitaneria e ribadendo la necessitÃ di mantenere un costante dialogo con il territorio.



A conclusione della cerimonia, lâ€™Ammiraglio Giannelli ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto da Panico nel corso del suo mandato e ha formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante, sottolineando il ruolo strategico del porto di Termoli per la costa molisana e per i collegamenti dellâ€™Adriatico.