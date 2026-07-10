Tragedia a San Salvo Marina, muore un 41enne di Venafro nello scontro tra la sua bicicletta e unâ€™auto

Ãˆ un 41enne di Venafro la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto poco prima delle 9, a San Salvo Marina. Lâ€™uomo era arrivato in zona ieri per trascorrere un periodo di vacanza con la moglie e i figli.

Il 41enne Ã¨ morto dopo essere stato investito da una Volkswagen Up mentre era in sella alla sua bicicletta allâ€™incrocio tra via Magellano e via Marco Polo.

Lâ€™allarme Ã¨ scattato subito dopo lâ€™impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e lâ€™elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si Ã¨ rivelato inutile: lâ€™uomo Ã¨ deceduto sul colpo e il velivolo Ã¨ ripartito senza paziente a bordo. Alla guida della Volkswagen Up coinvolta nellâ€™incidente câ€™era un uomo di San Salvo, rimasto illeso ma ora in stato di shock.

Fonte Zonalocale: https://www.zonalocale.it/2026/07/10/san-salvo-marina-incidente-bici/



