SanitÃ , firmato in Molise il primo Accordo Integrativo per la Medicina Generale: ambulatori h24, tutele per le aree interne e sviluppo del 116117

Firmato in Molise il primo Accordo Integrativo sul nuovo contratto nazionale della Medicina Generale:

â€¢ ambulatori aperti fino alle 20 nelle Case di ComunitÃ e ContinuitÃ Assistenziale nelle ore notturne

â€¢ tutele per i medici delle aree interne

â€¢ presidio sanitario h24 negli Ospedali di ComunitÃ

â€¢ sviluppo del 116117

Sottoscritto ieri dai Commissari Bonamico e Di Giacomo, dalla Dr.ssa Gallo per la Direzione Generale della Salute, dallâ€™ASReM e dai sindacati medici FIMMG e FMT, il primo Accordo regionale di recepimento dellâ€™Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 26 giugno 2026, in vigore da poco piÃ¹ di una settimana (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno), e finalizzato a dare attuazione alla Missione 6, Componente 1 del PNRR sulle Case della ComunitÃ attraverso la partecipazione dei Medici di Medicina Generale. Questo ulteriore Accordo Nazionale, seppur adottato in emergenza, ha trovato infatti una facile declinazione in Regione Molise, a conferma della qualitÃ di un lavoro di programmazione avviato a partire dal 2025 mediante oltre dieci provvedimenti commissariali: un impianto organizzativo ed un metodo di lavoro che trova un ulteriore riconoscimento anche dal punto di vista contrattuale, oltre che nei contenuti tecnici dei modelli organizzativi di recepimento della Missione 6 Componente 1 giÃ approvati.

Lâ€™Accordo con i sindacati Ã¨ stato raggiunto in tempi rapidissimi non solo per la piena condivisione di visione e di intenti rispetto alla riforma del sistema di Assistenza Territoriale regionale in corso, ma anche e soprattutto in virtÃ¹ del fatto che questâ€™ultimo aggiornamento dellâ€™Accordo Collettivo Nazionale ha confermato in gran parte quanto giÃ sottoscritto ed adottato attraverso lâ€™Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale nello scorso mese di gennaio. Lâ€™intesa garantirÃ una rapida e concreta attuazione in Regione Molise, dove gli ambulatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Generale stanno avviando la propria attivitÃ , di pari passo con lâ€™attivazione delle Case di ComunitÃ .

Con questo Accordo, la Struttura Commissariale ha investito con decisione sulle nuove reti organizzate dei Medici di Medicina Generale, responsabilizzandoli anche nelle altre strutture previste dal DM 77/2022 nelle seguenti attivitÃ :

Ambulatori delle Case di ComunitÃ aperti fino alle 20 e ContinuitÃ Assistenziale nelle ore notturne. Nelle Case di ComunitÃ gli Ambulatori Diurni di Medici di Medicina Generale saranno aperti dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, con il servizio di ContinuitÃ Assistenziale a coprire le ore notturne, e le 24 ore dei giorni prefestivi e festivi.

Supporto Organizzativo ai Medici di Famiglia delle aree interne. Per i Medici di Famiglia dei comuni distanti dalle Case di ComunitÃ , lâ€™Accordo introduce la possibilitÃ di convertire parte del debito orario in un ampliamento dellâ€™apertura dello studio professionale: una misura pensata per non allontanare lâ€™assistenza dai territori a piÃ¹ bassa densitÃ abitativa, che in Molise rappresentano una quota rilevante del territorio regionale.

Un presidio medico strutturato negli Ospedali di ComunitÃ . Negli Ospedali di ComunitÃ della Regione Molise, la presenza dei Medici di Medicina Generale viene estesa oltre lo standard minimo nazionale previsto dal DM 77/2022, con lâ€™obiettivo di una copertura medica continuativa h24, garantita sia nella fascia diurna, che nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi dal servizio di ContinuitÃ Assistenziale: strutture a gestione infermieristica, ma con presidio medico costante.

Le UnitÃ di ContinuitÃ Assistenziale e la nuova Centrale medica telefonica. Confermate le tre UnitÃ di ContinuitÃ Assistenziale, una per ciascun Distretto Sanitario.

Prende inoltre forma la Centrale Operativa di ContinuitÃ dellâ€™Assistenza Primaria, il presidio medico a supporto del Numero Europeo 116117 per le cure non urgenti, chiamato a garantire consulenza medica telefonica, televisita e attivazione di visite ed interventi domiciliari, anchâ€™esso attivo per una risposta medica continuativa h24 per 7 giorni su 7.

Lâ€™Accordo firmato rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riforma dellâ€™Assistenza Territoriale avviato nella Regione Molise, che prosegue nel proficuo confronto con le rappresentanze di categoria, allo scopo di realizzare la Missione 6 Componente 1 del PNRR e migliorare i servizi di Cure Primarie.



Il Commissario ad Acta

Avv. Marco Bonamico

Il Sub-Commissario ad Acta

Sen. Ulisse Di Giacomo

