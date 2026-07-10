Finanziamento governo settore idrico, Niro: "Necessario conoscere nuovi interventi"

*Che soddisfazione leggere dagli organi di informazione che la Regione Molise sarebbe destinataria di altri 160 milioni di euro per il servizio idrico.

Altri centosessanta milioni! Ovvero un finanziamento straordinario che diventa un investimento monstre se sommato ai precedenti 160 milioni circa, giÃ finanziati nel periodo 2018-2023 quando ho avuto lâ€™opportunitÃ politica di dare un contributo al summenzionato servizio, nel ruolo di Assessore.

Davvero il Molise, come scrive il senatore Della Porta, ha la possibilitÃ di godere di tali nuove risorse e, per questa via, superare gran parte delle sue criticitÃ ? Beh, sarebbe bellissimo e determinante per un settore che necessita Ã¨ vero di numerosi interventi ma che difficilmente puÃ² â€˜splafonareâ€™ a un tale livello di investimenti.

Per caritÃ , guardiamo con fiducia alle recenti notizie per capire dove e come queste risorse saranno indirizzate oltre quanto giÃ finanziato non in questo Governo ma in quello precedente.

Il Senatore parla di risorse che â€˜saranno destinate alla progettazione per la realizzazione di opere strategicheâ€™. Usa il futuro, quindi si tratta di nuova programmazione. Sarebbe opportuno che la politica molisana, e soprattutto i cittadini, fossero allora messi al corrente di tali non specificati ingenti e diversificati interventi, annunciati con straordinaria enfasi.

Per quanto nella mia conoscenza diretta, supportata dalla responsabilitÃ alla guida del settore nella passata legislatura, e per assicurarmi e assicurarci di intendere nella maniera corretta quello che abbiamo appena letto pubblicamente, credo sia necessario ribadire quanto programmato e fatto nel periodo 2018/2023 dallâ€™ex IV dipartimento regionale, settore idrico, in attesa di sapere da chi siede in Parlamento quali siano le opere finanziate invece oggi nella nuova programmazione.

Parlo di fatti ovvero di risorse assegnate precedentemente, nel citato periodo, dunque progettati, cantierizzati, giÃ in esecuzione.

Ben vengano altri 160 milioni, ma facciamo un poâ€™ di chiarezza sui tempi e capiamo come i nuovi interventi verranno inseriti nellâ€™ambito di un servizio giÃ in fase di robusto ammodernamento del settore.

Per esempio, credo sia importante capire se, in seguito alla mia richiesta di intervenire per il rifacimento delle reti di condotte, allâ€™incontro organizzato nel novembre 2022 dallâ€™allora ministro allâ€™Agricoltura Paduanelli sul tema dellâ€™acqua alla Puglia, ci sia stata adesso finalmente risposta dal governo con questa eventuale nuova programmazione. Ãˆ stato accolto dunque quellâ€™appello? Possiamo iniziare davvero a riparare le tante perdite sulle condotte risalenti al periodo Cassa del Mezzogiorno.

Sono domande centrali come centrale Ã¨ la chiarezza prima, durante, e soprattutto: oggi. Io posso farla per la programmazione dei primi 160 milioni, circa, con lâ€™ex assessorato ai Lavori Pubblici, attraverso il IV Dipartimento regionale, in attesa di sapere cosa câ€™Ã¨ nella programmazione nuova di cui parla il Senatore Della Porta.

Mi pregio pertanto di fare, qui di seguito, un breve excursus con le opere avviate e cantierizzate ovvero in corso di esecuzione nel periodo precitato, dal 2018 al 2023, nella XII legislatura regionale.

Sono da sempre stato contro il cosiddetto stakanovismo comunicativo: non importa come, quanto e quando, basta parlarne. Viviamo Ã¨ vero nellâ€™era della post realtÃ , ma Ã¨ necessario che i cittadini molisani vengano messi al corrente con gli atti, al fine di potersi orientare tra i fatti, le cifre e gli interventi che sono stati finanziati prima e, lo speriamo tutti, anche durante e dopo. E capire se ai 5 milioni di risorse per la diga di Ripaspaccata, nel comune di Montaquila, sono stati aggiunti i 21,1 milioni circa approvati con lâ€™emendamento da me proposto, concordato e sostenuto dal Senatore Lotito, approvato nella Legge del 21 aprile 2023, n. 41, per cui anche quellâ€™opera dovrebbe restare nellâ€™ambito della precedente programmazione. O si rischia il definanziamento?"

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/I/Interventi-settore-idrico-(1)-ozj7Jp.docx