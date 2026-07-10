Pescopennataro, apre un nuovo forno in piazza: il pane fresco simbolo di rinascita per la comunitÃ 

PESCOPENNATARO â€” C'Ã¨ una novitÃ che profuma di buono nel cuore del paese: apre ufficialmente un nuovo forno nella piazza centrale, battezzato "Soprano". A guidare questa nuova avventura Ã¨ Attilio Filippetti, un giovane imprenditore di 35 anni. L'Amministrazione Comunale ha accolto la notizia con grandissima soddisfazione, celebrando la scelta di Attilio come un esempio virtuoso e un momento di festa per tutta la cittadinanza.

L'apertura di un'attivitÃ legata alla produzione del pane e dei prodotti da forno, portata avanti dall'energia di un trentacinquenne, non Ã¨ solo un servizio essenziale che si rinnova, ma un forte segnale di fiducia nel futuro di Pescopennataro. Iniziative come questa dimostrano che i giovani possono essere il motore del territorio, contribuendo a mantenere vivo il tessuto sociale e a valorizzare le tradizioni gastronomiche locali.

"Sostenere il commercio di prossimitÃ significa sostenere il cuore del nostro Paese," sottolineano il Sindaco Pompilio Sciulli e l'Amministrazione. "Per questo invitiamo tutti a dare il proprio contributo, scegliendo e valorizzando le attivitÃ locali che ogni giorno, con passione e sacrificio, investono nella nostra ComunitÃ ."

Dall'Amministrazione Comunale arrivano i piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro ad Attilio Filippetti, con l'auspicio che il forno "Soprano" possa crescere nel tempo e diventare un solido punto di riferimento per i residenti e per i tanti visitatori che scelgono di scoprire il borgo. A nome di tutta Pescopennataro: buona fortuna e buon lavoro, Attilio!!

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