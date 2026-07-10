Nuova linfa per la Farmacia Bartolomeo: Giulia Amicone si laurea con 110 e lode e sceglie il suo Molise

Giulia Amicone, laureata in Farmacia. –

Stamattina presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, dipartimento di Farmacia, ha brillantemente conseguito la laurea magistrale in Farmacia, con votazione di 110 e lode, la dr.ssa Giulia Amicone, originaria di Poggio Sannita per parte di madre la dr.ssa Giovanna Bartolomeo e di Agnone per parte di padre Roberto Amicone.

Tesi di laurea sperimentale in Chimica organica dal titolo: “Formazione e stabilità di complessi di inclusione tra ciclo destrine naturali e un derivato sintetico della curcumina” relatore prof. Guido Angelini, correlatore prof.ssa Antonia Patruno.

La giovanissima dr.ssa Amicone, arricchirà professionalità, competenze, innovazioni e servizi già offerti nell’affermata farmacia Bartolomeo di proprietà della madre e collega, operante da anni a Poggio Sannita, paese cui anche la dr.ssa Giulia si sente legatissima al punto da scommettere, progettare, stabilire e avviare il suo percorso professionale e …non solo, anche il futuro di vita sentimentale, insieme al suo Ermanno, nell'accogliente borgo alto-molisano.

Alla neo dr.ssa Giulia Amicone e fam. le felicitazioni vivissime innanzitutto del fidanzato, dei parenti, amici e delle comunità poggese e agnonese.

Chieti, 10 luglio 2026

Tonino Palomba

