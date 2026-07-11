Trivento, al via le celebrazioni per la Festa di San Camillo De Lellis

Prenderanno il via domani, 12 luglio, le celebrazioni organizzate dalla Rettoria di Sant’Antonio di Padova “al Cimitero” in occasione della Festa di San Camillo De Lellis, in programma il 12 e 14 luglio.

La giornata di domenica sarà dedicata alla Solenne Apertura dell’Anno Francescano. Il programma prevede alle ore 17:30 il Santo Rosario nella Chiesa Cattedrale, alle ore 18 la Santa Messa e alle ore 18:30 la processione con la statua e le reliquie di San Francesco d’Assisi verso la chiesa di Sant’Antonio al Cimitero.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 14 luglio con la Festa di San Camillo De Lellis. Alle ore 17:30 è previsto il Santo Rosario nella Chiesa di Sant’Antonio, mentre alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa Solenne presieduta da Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo di Trivento. A seguire si terrà un incontro sul tema “Gli anni di Francesco d’Assisi” e la presentazione del libro “Francesco Uomo del Medioevo” di Erminio Gallo.

Le iniziative sono promosse dalla Rettoria di Sant’Antonio di Padova “al Cimitero”, dal rettore don Antonio Guglielmi e dai Padri Salettiani.