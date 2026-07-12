Domenico Iannacone a Vastogirardi con lo spettacolo "Il senso dell'umano"

Il celebre giornalista e autore televisivo Domenico Iannacone porterÃ in scena il suo toccante spettacolo teatrale nel cuore del Molise. L'appuntamento con la narrazione civile e d'inchiesta che da sempre contraddistingue lo stile del conduttore Ã¨ fissato per il 9 agosto.

L'evento si terrÃ nella suggestiva cornice di Piazza Giusto Girardi a Vastogirardi (IS), con inizio previsto per le ore 20:30.

Lo spettacolo: "Il senso dell'umano"

Conosciuto dal grande pubblico per la sua straordinaria capacitÃ di dare voce agli ultimi e di raccontare l'Italia attraverso storie di profonda umanitÃ , Iannacone propone un viaggio teatrale intimo e potente. "Il senso dell'umano" Ã¨ uno spazio di riflessione in cui la parola e l'inchiesta giornalistica si fondono per interrogarsi sulle fragilitÃ , sulle rinascite e sulle pieghe piÃ¹ profonde della nostra societÃ .

Dettagli dell'evento

Ospite: Domenico Iannacone

Spettacolo: "Il senso dell'umano"

Data: 9 Agosto

Orario: 20:30

Luogo: Piazza Giusto Girardi, Vastogirardi (IS)

Un'occasione imperdibile per assistere dal vivo a un racconto che scuote le coscienze e rimette al centro il valore delle relazioni e dell'empatia.

Perl'acquisto dei biglietti: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-domenico-iannacone-in-il-senso-dellumano-1993745010998?aff=oddtdtcreator&utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=post_publish&utm_content=shortLinkNewEmail