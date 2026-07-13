Ambiente, a Trivento il secondo meeting del progetto europeo REUSEFUL

Il 9 e 10 luglio, presso il Centro polifunzionale comunale di Trivento, si Ã¨ svolto il secondo meeting del progetto REUSEFUL â€“ Promoting Waste Reduction with Reuse Centres in the South Adriatic Area, finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic.

Allâ€™incontro hanno partecipato, oltre al Comune di Trivento, delegazioni dei Comuni di Ostuni, capofila del progetto, Ulcinj (Montenegro) e Scutari (Albania). REUSEFUL punta a promuovere la riduzione dei rifiuti e le pratiche di riuso, sostenendo la transizione verso un modello di economia circolare. Il progetto prevede la realizzazione e il potenziamento di tre Centri per il Riuso nellâ€™area del programma IPA South Adriatic, che comprende Molise, Puglia, Albania e Montenegro.

I Centri per il Riuso consentiranno di prolungare il ciclo di vita di alcuni prodotti, favorendone il riutilizzo e generando benefici ambientali ed economici per le comunitÃ locali. Lâ€™iniziativa contribuirÃ inoltre a ridurre la quantitÃ di rifiuti indifferenziati prodotti.

Nellâ€™ambito del progetto, il Comune di Trivento, beneficiario di un finanziamento di 150 mila euro, realizzerÃ un Centro del Riuso nellâ€™ex edificio scolastico di Contrada Penna, recuperando cosÃ¬ un immobile comunale inutilizzato da molti anni. Lâ€™obiettivo Ã¨ ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riutilizzo tra i cittadini di Trivento e dei comuni limitrofi.

Il nuovo Centro offrirÃ un servizio concreto e accessibile, con ricadute positive sul piano ambientale, sociale ed economico, contribuendo a diffondere la cultura del riuso come pratica quotidiana. Lâ€™Amministrazione comunale ringrazia la dott.ssa Silvia Santorelli per la visita guidata al centro storico, Francesco Marzini e lâ€™ing. Andrea Cameli per il supporto tecnico fornito durante lâ€™iniziativa.