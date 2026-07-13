Rapporto Caritas 2026, UIL Pensionati Molise: Â«Cresce la povertÃ  tra gli anziani, servono pensioni adeguate e una rete di servizi piÃ¹ forteÂ»





Il Rapporto Caritas 2026, presentato in questi giorni, consegna al Paese una fotografia preoccupante dell'evoluzione della povertÃ e dell'esclusione sociale. La povertÃ si fa sempre piÃ¹ persistente, multidimensionale e strettamente legata alle condizioni del reddito, della salute, dell'abitare e dell'accesso ai servizi.



Tra i dati che piÃ¹ colpiscono vi Ã¨ quello relativo alla popolazione anziana. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano oggi il 15,4% delle persone accompagnate dalla rete Caritas, una quota quasi raddoppiata rispetto al 2015, quando era pari al 7,7%. Tra i cittadini italiani, inoltre, gli anziani arrivano addirittura al 26,3% delle persone assistite.



Â«Sono numeri che non possono lasciarci indifferenti â€“ dichiara Tecla Boccardo, Segretaria generale della UIL Pensionati del Molise â€“ perchÃ© raccontano una realtÃ che anche nel nostro territorio conosciamo bene: sempre piÃ¹ pensionate e pensionati vivono condizioni di fragilitÃ dovute a redditi insufficienti, all'aumento dei bisogni di cura e assistenza e al rischio di isolamento sociale.Â»



Il Rapporto evidenzia inoltre che le difficoltÃ economiche si intrecciano sempre piÃ¹ spesso con problemi sanitari, abitativi e relazionali e che soltanto una quota molto limitata delle persone in difficoltÃ Ã¨ presa in carico dai servizi pubblici territoriali.



Â«Per questo â€“ prosegue Boccardo â€“ non bastano interventi occasionali o misure emergenziali. Occorrono politiche strutturali che rafforzino il welfare territoriale, la sanitÃ di prossimitÃ , i servizi sociali e gli interventi per la non autosufficienza. Ãˆ necessario garantire pensioni dignitose e costruire una rete di protezione capace di accompagnare le persone anziane e le loro famiglie nei momenti di maggiore fragilitÃ .Â»



La UIL Pensionati del Molise ritiene che il Rapporto Caritas rappresenti un richiamo forte alle istituzioni nazionali e regionali: l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle fragilitÃ sociali impongono un cambio di passo nelle politiche pubbliche.



Â«La qualitÃ di una societÃ â€“ conclude la Segretaria generale della UILP Molise â€“ si misura anche dalla capacitÃ di non lasciare sole le persone anziane. Combattere la povertÃ , la solitudine e la non autosufficienza significa difendere la dignitÃ di migliaia di pensionate e pensionati e rafforzare la coesione delle nostre comunitÃ .Â»