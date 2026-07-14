Vasto, Menna favorevole allâ€™intitolazione del Centro per lâ€™Impiego a Franco Marini

Â«Accolgo con convinzione la richiesta, inviata al sottoscritto dalla CISL Abruzzo Molise, di intitolare la sede del Centro per lâ€™Impiego di Vasto a Franco MariniÂ». Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna, esprimendo sostegno alla proposta di dedicare la struttura allâ€™ex sindacalista e uomo delle istituzioni. Â«Dedicare a lui il Centro per lâ€™Impiego - sottolinea - Ã¨ un segno di riconoscenza e memoria verso una personalitÃ che ha fatto del lavoro, della giustizia sociale e della dignitÃ delle persone la propria missioneÂ».



