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Vasto, Menna favorevole allâ€™intitolazione del Centro per lâ€™Impiego a Franco Marini

Â«Figura di straordinario valore umano, sindacale e istituzionaleÂ», dedicÃ² la sua vita alla tutela dei lavoratori, al dialogo sociale e al servizio delle istituzioni.

AttualitÃ 
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Â«Accolgo con convinzione la richiesta, inviata al sottoscritto dalla CISL Abruzzo Molise, di intitolare la sede del Centro per lâ€™Impiego di Vasto a Franco MariniÂ». Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna, esprimendo sostegno alla proposta di dedicare la struttura allâ€™ex sindacalista e uomo delle istituzioni. Â«Dedicare a lui il Centro per lâ€™Impiego - sottolinea - Ã¨ un segno di riconoscenza e memoria verso una personalitÃ  che ha fatto del lavoro, della giustizia sociale e della dignitÃ  delle persone la propria missioneÂ».


 

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