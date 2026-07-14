Fede, storia e comunitÃ : Belmonte del Sannio nel cuore dei festeggiamenti per Santâ€™Anacleto e Santâ€™Antonio

BELMONTE DEL SANNIO â€“ Giorni di profonda commozione, piazze ghermite e una straordinaria partecipazione emotiva stanno caratterizzando le festivitÃ patronali di Belmonte del Sannio. Il paese si Ã¨ unito in un abbraccio collettivo per onorare i suoi protettori, Santâ€™Anacleto e Santâ€™Antonio, attraverso un programma ricco di appuntamenti religiosi di portata storica e intrattenimenti civili che hanno richiamato fedeli e visitatori da tutto il territorio.

Ecco il racconto di queste giornate speciali che tengono viva la memoria e l'identitÃ del borgo.

I festeggiamenti si sono aperti sabato 11 luglio con uno dei momenti piÃ¹ intimi e sentiti dalla comunitÃ : il tradizionale pellegrinaggio di Santâ€™Anacleto verso le contrade.

Accompagnata dalle note del complesso bandistico "CittÃ di Sant'Eusanio", la statua del Patrono ha attraversato ogni angolo del territorio comunale. Una devozione itinerante che ha portato la benedizione del Santo direttamente alle famiglie residenti nelle aree rurali, consolidando quel legame indissolubile tra il centro urbano e le sue campagne.

La giornata di ieri, lunedÃ¬ 13 luglio, rimarrÃ impressa a lungo nella memoria storica di Belmonte del Sannio. La comunitÃ ha avuto l'immenso onore di accogliere Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gerhard Ludwig MÃ¼ller, che ha presieduto la Santa Messa solenne. Un evento di eccezionale portata ecclesiale che ha richiamato una folla straordinaria di fedeli.

Subito dopo la celebrazione, si Ã¨ svolta la suggestiva e colorata processione delle "tine", i tradizionali contenitori addobbati con il prezioso grano locale, simbolo di prosperitÃ , devozione e gratitudine per i frutti della terra. Il corteo, accompagnato dal prestigioso complesso bandistico "CittÃ di Bracigliano", si Ã¨ concluso con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

La serata si Ã¨ poi spostata in Piazza Risorgimento, trasformata in un teatro a cielo aperto per il caloroso concerto tributo a Renato Zero, che ha fatto cantare intere generazioni con i piÃ¹ grandi successi dell'artista dagli anni '70 a oggi.

I festeggiamenti si concludono oggi, martedÃ¬ 14 luglio, con la giornata dedicata a Santâ€™Antonio. Un ultimo capitolo di questo intenso cammino comunitario che prevede:

Ore 18:30 â€“ Fede e Tradizione: La celebrazione della Santa Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese, accompagnata dal complesso bandistico "CittÃ di Sant'Eusanio" e dai tradizionali fuochi d'artificio.

Ore 21:30 â€“ Musica e Ballo: La grande chiusura in Piazza Risorgimento con l'esibizione dell'orchestra spettacolo "La Banda del Divertimento", una serata pensata per ballare, sorridere e concludere questi giorni di festa in assoluta allegria.