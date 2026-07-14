Fede, Tradizione e Vita Eterna: L'Omelia del Cardinale MÃ¼ller a Belmonte del Sannio

Ireneo di Lione riferÃ¬ nel 180 d.C., quando scrisse i famosi 5 libri contro l'infiltrazione della chiesa da parte degli gnostici, la fondazione della chiesa di Roma da parte dei famosi apostoli Pietro e Paolo. E poi continua: "Quando i Beati Apostoli avevano cosÃ¬ fondato e costruito la Chiesa di Roma, posero l'ufficio di vescovo nelle mani di Lino.... Il suo successore fu Anacleto." (Avv. haer. III, 3,3). E il grande storico dei primi tre secoli cristiani, Eusebio di Cesarea, conferma nella sua Storia ecclesiastica III, 15 (nella prima edizione del 312 d.C.), che durante il regno dell'imperatore Domiziano Anacleto era il secondo successore di San Pietro e era stato vescovo di Roma per circa 12 anni. La sua memoria ci offre l'opportunitÃ di riflettere sulla natura della Chiesa e di evidenziare la sua missione soprannaturale di fronte a un pensiero puramente interiore.

La chiesa non Ã¨ e non puÃ² diventare un NGO, una organizzazione religioso-sociale verso un paradiso terreno, che deve fallire, ma Ã¨ piuttosto un organismo vivo, il Corpo di Cristo, di cui Ã¨ il capo e il salvatore universale. Cristo Ã¨ il Capo, noi i vescovi e anche il Vescovo di Roma, solo i suoi servi (1 Cor 4, 1). "Nessuno puÃ² porre un fondamento diverso da quello che giÃ vi si trova, che Ã¨ GesÃ¹ Cristo." (1 Cor 3, 11). Nella sua interpretazione del Symbolum Apostolicum, Tommaso d'Aquino afferma: Cristo Ã¨ il fondamento originario e primario della chiesa e ne deriva, e in senso piÃ¹ ampio gli apostoli e il loro insegnamento sono il fondamento secondario della chiesa visibile. Aggiunge che solo la Chiesa di San Pietro, la Chiesa Romana. Ã¨ sempre stata sicura della fede ed Ã¨ rimasta libera da errori. (De symbolo, art. 9).

Quindi: La chiesa Ã¨ di Dio e non una realizzazione umana: "La santa chiesa, che Ã¨ comunitÃ di fede, speranza e caritÃ , Ã¨ stata voluta da Cristo, unico mediatore, come un organismo visibile sulla terra; egli la sostenta incessantemente e se ne serve per espandere su tutti la veritÃ e la grazia." (II. Vaticanum, Lumen gentium 8)

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La Chiesa Ã¨ il corpo di Cristo, che Ã¨ il Figlio di Dio. Il Signore risorto disse agli apostoli: Â«Come il Padre ha mandato me, cosÃ¬ io mando voiÂ» (Gv 20, 21). Essi hanno predicato il vangelo, "affinchÃ© il mondo creda che GesÃ¹ Ã¨ il Cristo, il Figlio di Dio, e, credendo, abbia la vita nel suo nome" (cf. Gv 20, 31).

Ãˆ soltanto attraverso GesÃ¹ che possiamo giungere al Padre, perchÃ© Lui solo colma l'infinita distanza tra creatura e Creatore. Â«Uno solo, infatti, Ã¨ il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo GesÃ¹ (1Tm 2,5). Egli Ã¨ l'universale disegno salvifico di Dio fattosi carne, Â«il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della veritÃ Â» (1Tm 2,4). Dio ci abbraccia con la sua infinita misericordia e il suo amore Ã¨ cosÃ¬ grande che Egli non solo muore per noi, ma come noi. Ha portato il peso dei nostri peccati fino alla morte sulla Croce e li ha portati persino nella tomba. La morte non ha piÃ¹ potere su GesÃ¹ e su di noi, che formiamo un solo corpo con Cristo. Ãˆ questo il Credo della Chiesa, che Paolo consegnÃ² ai Corinzi cosÃ¬ come egli stesso lo aveva ricevuto: Cristo morÃ¬ per i nostri peccati secondo le Scritture e fu sepolto ed Ã¨ risorto il terzo giorno secondo le Scritture ed Ã¨ apparso a Cefa (= Pietro) e quindi ai Dodici (cf. 1Cor 15,3-5).

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CosÃ¬ Pietro Ã¨ il primo testimone della tomba vuota. Nelle apparizioni del Signore risorto, GesÃ¹ dÃ a lui e agli altri apostoli la prova che Egli vive con Dio e che Ã¨ tornato al Padre. Egli non ha deposto la sua natura umana, ma vivrÃ per sempre, Verbo fatto carne, con il suo Corpo glorificato in comunione con il Padre e lo Spirito Santo. Egli Ã¨ il Capo del corpo che Ã¨ la Chiesa.

Attraverso Cristo noi, figli di Dio, abbiamo accesso al Padre, sapendo che la nostra ereditÃ sarÃ la vita eterna. E il Signore, elevato in cielo, rimane con noi mediante il suo Vangelo, incontrandoci nei sacramenti della sua grazia. Ãˆ soprattutto nella Santissima Eucaristia che Egli ci fa entrare nel mistero della sua devozione al Padre. Nella Santa Comunione riceviamo la comunione con Lui nella sua carne e nel suo sangue, come cibo e bevanda per la vita eterna. L'Eucaristia Ã¨ il grande ringraziamento per tutto ciÃ² che abbiamo ricevuto dal Padre per mezzo del Figlio. Â«E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore GesÃ¹, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio PadreÂ» (Col 3, 17). Amen.