Concorso Vigili del Fuoco 2026: bando per 400 posti da Vigile del Fuoco – Requisiti, domanda e scadenza

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 400 posti nella qualifica di Vigile del

Fuoco del Corpo Nazionale.



Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:



a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione

delle domande di partecipazione al concorso, tale limite è elevato per coloro che

abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”, di un periodo pari

all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni. Per il personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli

appositi elenchi il limite di età è fissato in 37 anni;

d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro

dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità

di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preselettiva di cui al successivo

art. 7;

f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.



Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi

militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto

non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati

destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego

statale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online (link di seguito).

Il candidato può accedere tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Termine presentazione domande: 4 Agosto 2026

Per maggiori informazioni e per consultare il bando:

https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/concorsi-pubblici/bando-di-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-400-posti-nella-qualifica-di-vigile-del-fuoco-del-corpo