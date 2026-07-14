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Termini e Condizioni

Concorso Vigili del Fuoco 2026: bando per 400 posti da Vigile del Fuoco – Requisiti, domanda e scadenza

Attualità
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 400 posti nella qualifica di Vigile del 
Fuoco del Corpo Nazionale.
 

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, tale limite è elevato per coloro che 
abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”, di un periodo pari 
all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni. Per il personale 
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli 
appositi elenchi il limite di età è fissato in 37 anni;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro 
dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità 
di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preselettiva di cui al successivo 
art. 7;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 
1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.
 

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi 
militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto 
non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati 
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online (link di seguito).
Il candidato può accedere tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Termine presentazione  domande: 4 Agosto 2026

Per maggiori informazioni e per consultare il bando:

https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/concorsi-pubblici/bando-di-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-400-posti-nella-qualifica-di-vigile-del-fuoco-del-corpo

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