Concorso Vigili del Fuoco 2026: bando per 400 posti da Vigile del Fuoco – Requisiti, domanda e scadenza

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 400 posti nella qualifica di Vigile del
Fuoco del Corpo Nazionale.
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tale limite è elevato per coloro che
abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”, di un periodo pari
all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni. Per il personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli
appositi elenchi il limite di età è fissato in 37 anni;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro
dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità
di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preselettiva di cui al successivo
art. 7;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto
non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online (link di seguito).
Il candidato può accedere tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Termine presentazione domande: 4 Agosto 2026
Per maggiori informazioni e per consultare il bando:
https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/concorsi-pubblici/bando-di-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-400-posti-nella-qualifica-di-vigile-del-fuoco-del-corpo