Mobilità scolastica, la Regione Molise rinnova la flotta: 17 scuolabus consegnati, altri 46 in arrivo

“Un nuovo investimento con mezzi moderni e sicuri, destinato ai nostri comuni delle aree interne e urbane, presto la fornitura anche agli altri comuni in graduatoria, in più tre van per le attività degli Ambiti territoriali sociali: così la Regione dà risposte al territorio, utilizzando i fondi europei in maniera intelligente. Diamo un supporto concreto ai sindaci per superare le difficoltà nell’utilizzare risorse proprie per l’acquisto di mezzi che hanno un costo rilevante”. “Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un passo concreto in un percorso che continua, con l'obiettivo di garantire a tutti i territori — soprattutto quelli più periferici — un servizio di trasporto scolastico e sociale moderno e all'altezza delle esigenze delle famiglie molisane”.

Così rispettivamente il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro durante la conferenza stampa di consegna dei primi scuolabus e van a sindaci e rappresentanti degli Ats. Nuova linfa per il trasporto regionale sostenibile su gomma, a supporto dei servizi scolastici dei Comuni delle aree interne.

La Regione Molise ha consegnato oggi 17 scuolabus e 3 van rispettivamente ad altrettanti Comuni e alle tre aree di Ambito Territoriale sociale: Alto Molise, Centro Molise, Basso Molise. I mezzi sono stati assegnati in usufrutto gratuito alle amministrazioni di riferimento presso il Centro Funzionale della Protezione Civile Molise, in contrada Selva del Campo, a Campochiaro. Due le fonti di finanziamento dell’investimento: · Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che assegna alla Regione Molise risorse statali per l'acquisto di mezzi di trasporto e beni mobili a utilizzo pluriennale; · Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027 che finanzia il rinnovo della flotta a trazione elettrica nelle aree interne.

Sono 10 gli scuolabus elettrici (Procedura aperta per l’affidamento, e graduatoria approvata – su 54 manifestazioni pervenute - con Determina Dirigenziale 7082 del 25 novembre 2025, tramite Accordo Quadro come da Determina Dirigenziale n. 1205 del 3 marzo 2026, che serviranno gli studenti dei Comuni di Sant’Angelo del Pesco, Longano, Sant’Angelo Limosano, Salcito, Sant’Elia a Pianisi, Vastogirardi, Chiauci, Molise, Pizzone, Filignano

. I mezzi sono dotati di 29 posti a sedere, più un posto per l'accompagnatore e uno per l'autista dotati di pedana posteriore per l'incarrozzamento disabile, Sono scuolabus destinati esclusivamente ai Comuni facenti parte delle Aree Interne, individuate con Dgr n. 238 del 14 luglio 2022. Ulteriori 46 mezzi – già programmati, entro fine luglio la firma sul contratto di fornitura - saranno assegnati in base alla progressiva disponibilità delle risorse. Attraverso i fondi comunitari la flotta regionale è stata totalmente rinnovata nella riprogrammazione