Mobilità scolastica, la Regione Molise rinnova la flotta: 17 scuolabus consegnati, altri 46 in arrivo

“Un nuovo investimento con mezzi moderni e sicuri, destinato ai nostri comuni delle aree interne e urbane, presto la fornitura anche agli altri comuni in graduatoria, in più tre van per le attività degli Ambiti territoriali sociali: così la Regione dà risposte al territorio, utilizzando i fondi europei in maniera intelligente. Diamo un supporto concreto ai sindaci per superare le difficoltà nell’utilizzare risorse proprie per l’acquisto di mezzi che hanno un costo rilevante”. “Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un passo concreto in un percorso che continua, con l'obiettivo di garantire a tutti i territori — soprattutto quelli più periferici — un servizio di trasporto scolastico e sociale moderno e all'altezza delle esigenze delle famiglie molisane”.
Così rispettivamente il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro durante la conferenza stampa di consegna dei primi scuolabus e van a sindaci e rappresentanti degli Ats. Nuova linfa per il trasporto regionale sostenibile su gomma, a supporto dei servizi scolastici dei Comuni delle aree interne.
La Regione Molise ha consegnato oggi 17 scuolabus e 3 van rispettivamente ad altrettanti Comuni e alle tre aree di Ambito Territoriale sociale: Alto Molise, Centro Molise, Basso Molise. I mezzi sono stati assegnati in usufrutto gratuito alle amministrazioni di riferimento presso il Centro Funzionale della Protezione Civile Molise, in contrada Selva del Campo, a Campochiaro. Due le fonti di finanziamento dell’investimento: · Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che assegna alla Regione Molise risorse statali per l'acquisto di mezzi di trasporto e beni mobili a utilizzo pluriennale; · Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027 che finanzia il rinnovo della flotta a trazione elettrica nelle aree interne.
Sono 10 gli scuolabus elettrici (Procedura aperta per l’affidamento, e graduatoria approvata – su 54 manifestazioni pervenute - con Determina Dirigenziale 7082 del 25 novembre 2025, tramite Accordo Quadro come da Determina Dirigenziale n. 1205 del 3 marzo 2026, che serviranno gli studenti dei Comuni di Sant’Angelo del Pesco, Longano, Sant’Angelo Limosano, Salcito, Sant’Elia a Pianisi, Vastogirardi, Chiauci, Molise, Pizzone, Filignano
. I mezzi sono dotati di 29 posti a sedere, più un posto per l'accompagnatore e uno per l'autista dotati di pedana posteriore per l'incarrozzamento disabile, Sono scuolabus destinati esclusivamente ai Comuni facenti parte delle Aree Interne, individuate con Dgr n. 238 del 14 luglio 2022. Ulteriori 46 mezzi – già programmati, entro fine luglio la firma sul contratto di fornitura - saranno assegnati in base alla progressiva disponibilità delle risorse. Attraverso i fondi comunitari la flotta regionale è stata totalmente rinnovata nella riprogrammazione
- . Forte la spinta all'elettrico anche per le tratte extraurbane. Sono invece 7 gli scuolabus a gasolio (22 manifestazioni pervenute) che entrano nella disponibilità delle amministrazioni di Casalciprano, Busso, Montecilfone, Fossalto, Matrice, Petrella Tifernina, Pietracupa. Tali mezzi, da 28 posti più 2 posti dedicati a persone con disabilità, sono stati finanziati con Legge 145 del 2018 articolo 1 che ha istituito fondi statali per gli investimenti e la mobilità sostenibile. La Regione è soggetto attuatore dell’investimento statale relativo all’anno 2025, importo totale 1.195.200,00 di cui 1 milione di euro per i 7 mezzi a gasolio destinati esclusivamente ai Comuni facenti parte delle ‘Aree Urbane’, individuate con D.G.R. n.165 del 06/06/2025 e D.G.R. n. 167 del 06/06/2025. I mezzi sono stati assegnati su graduatoria redatta in base ai parametri previsti, ai Comuni che hanno manifestato interesse come da Delibera di Giunta Regionale nm. 27 del 3 febbraio 2026 a seguito di Avviso pubblico regionale pubblicato, su schema approvato con Determina dirigenziale n. 4715, nella Parte Terza del Bollettino Ufficiale della regione Molise n. 46 dell’8 agosto 2025.
- Ad oggi sono 218 i mezzi consegnarti e in esercizio, più 75 in consegna per un investimento complessivo di 38 milioni. Oggi, martedì 14 luglio 2026, sono stati consegnati 17 scuolabus adeguati PMR, per Persone a Mobilità Ridotta, omologati per il trasporto di alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Si aggiungono alla flotta, nell’ambito dei servizi di Ambito Territoriale Sociale, uno per ciascuna area distrettuale, tre van da nove posti anch’essi dotati di tutti i servizi per il trasporto dà e verso le sedi di attività che svolgono funzioni di programmazione, gestione e coordinamento nell’ambito delle politiche sociali territoriali.
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- Alla conferenza stampa avente ad oggetto la consegna dei mezzi, già tutti immatricolati, hanno partecipato il Presidente della Regione Francesco Roberti, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise Vincenzo Niro, la consigliera regionale con delega al Sociale Stefania Passarelli, i sindaci dei paesi beneficiari dell’investimento regionale del settore trasporti, unitamente al personale tecnico alla guida degli stessi, alla dirigente regionale Dina Verrecchia, ai funzionari del Servizio Mobilità e Trasporti e ai dirigenti e coordinatori degli Ats, presenti i sindaci di Campobasso, Marialuisa Forte, quello di Isernia Piero Castrataro e per il Comune di Termoli l’assessore Mariella Vaino.
- Dopo la benedizione dei mezzi da parte di don Franco Pezzotta gli scuolabus sono partiti dal piazzale della Protezione Civile per le nuove destinazioni.