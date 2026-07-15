Stop ai parcheggi-salasso a Isernia: la revoca delle strisce blu mette l'interesse pubblico davanti a quello dei privati

Il sindaco Castrataro annuncia il nuovo piano per i parcheggi: taglio drastico degli stalli a pagamento, tariffazione al minuto e arrivo del "parcheggio di cortesia" gratuito per le soste rapide.

ISERNIA â€“ Svolta decisiva nella gestione della viabilitÃ e dei parcheggi pubblici a Isernia. L'amministrazione comunale compie il passo decisivo verso la tanto discussa revoca della concessione delle strisce blu. Durante l'ultimo consiglio comunale, Ã¨ stata infatti approvata una variazione di bilancio fondamentale per stanziare i fondi destinati all'indennizzo della ditta privata che attualmente gestisce il servizio.

Un iter complesso, iniziato nel 2022 con la revisione del Piano Urbano del Traffico, che punta a riequilibrare il rapporto tra stalli liberi e a pagamento, tutelando in primis le tasche dei cittadini e l'interesse pubblico.

Il cuore della riforma risiede nella drastica riduzione dei parcheggi a pagamento. Dai dati emersi dall'analisi del flusso urbano, l'attuale numero di strisce blu Ã¨ risultato ampiamente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze della cittÃ .

Il nuovo piano prevede il mantenimento di soli 200 posti a pagamento, concentrati esclusivamente nelle zone a piÃ¹ alta densitÃ di traffico e con maggiore necessitÃ di rotazione. Tra queste figurano:

L'area del Tribunale

La stazione ferroviaria

L'ufficio postale centrale

La sede dell'Asrem

"Ci sono molte aree che oggi non vengono utilizzate" â€“ ha spiegato il sindaco Piero Castrataro â€“ "mentre quelle che rimarranno a pagamento sono quelle caratterizzate da un'alta rotazione e un forte traffico legato ai servizi utili per l'utenza."

La transizione verso la nuova gestione, che l'amministrazione conta di chiudere definitivamente nel giro di pochi mesi, porterÃ con sÃ© importanti novitÃ tariffarie e di utilizzo:

Tariffazione frazionata: Non si pagherÃ piÃ¹ l'ora intera ma i minuti effettivi di sosta.

Parcheggio di cortesia: VerrÃ introdotta una franchigia di alcuni minuti gratuiti per permettere soste brevissime (come l'acquisto di un giornale o il ritiro di una commissione veloce) senza l'obbligo di pagare il ticket.

Stop alle esenzioni selvagge per ibride ed elettriche: Con la crescente diffusione dei veicoli ecologici, l'esenzione totale dal pagamento del parcheggio non Ã¨ piÃ¹ sostenibile. Il Comune prevede quindi una rimodulazione delle regole per queste categorie, uniformandole progressivamente al resto dell'utenza per garantire la tenuta economica del servizio.

Il sindaco non nasconde che la revoca della concessione possa aprire la strada a un braccio di ferro legale con la societÃ concessionaria.

"Le aziende fanno i loro interessi, ma noi come ente pubblico abbiamo il dovere di tutelare l'interesse della comunitÃ " ha concluso Castrataro, dicendosi fiducioso sulla correttezza formale del percorso intrapreso dal Comune.