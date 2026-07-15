Responsible Research Hospital, Premio “Eccellenze al Timone 2026”: riconoscimenti a Pernazza e Fraticelli

Il premio “Eccellenze al Timone 2026” è stato conferito a Graziano Pernazza, direttore della U.O.C. Oncologia Chirurgica Robotica Avanzata, e a Vincenzo Fraticelli, responsabile della U.O.S.D. Onco-Ematologia del Responsible Research Hospital.

Il riconoscimento, promosso dalla Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e Isernia, Cav. Giuditta Lembo, nasce per celebrare i professionisti che si distinguono per leadership, visione e straordinario impegno.

Per Graziano Pernazza il premio è stato assegnato per il contributo nel campo dell’innovazione, della ricerca e della chirurgia robotica. Considerato tra i più autorevoli specialisti italiani e internazionali nella chirurgia robotica mininvasiva applicata all’oncologia digestiva, è stato premiato per aver guidato un percorso che ha portato la chirurgia oncologica del territorio ai più elevati standard di innovazione tecnologica e qualità assistenziale. Nella motivazione si legge che «essere al timone significa guidare con precisione millimetrica l’innovazione della chirurgia robotica, coniugando il rigore della ricerca scientifica con una dedizione straordinaria alla sicurezza e alla cura del paziente oncologico».

Il riconoscimento conferito a Vincenzo Fraticelli rende omaggio a una figura che rappresenta da anni un riferimento per l’onco-ematologia del territorio. La motivazione evidenzia come la guida di un reparto tanto delicato richieda non soltanto una solida autorevolezza scientifica, ma anche una straordinaria sensibilità umana. Con una dedizione costante, Fraticelli ha accompagnato pazienti e famiglie nei momenti più complessi del percorso di cura, garantendo assistenza di elevatissimo livello, competenza clinica e una presenza umana capace di offrire sostegno e fiducia.

I due riconoscimenti testimoniano il valore delle professionalità che operano all’interno del Responsible Research Hospital e confermano come innovazione scientifica, eccellenza clinica e centralità della persona rappresentino i pilastri dell’attività dell’Istituto.