Roccavivara, il 18 luglio incontro con Eugenia Carfora sul futuro della scuola pubblica

Da anni alla guida dell’istituto di Caivano, Carfora è conosciuta per il suo impegno nel contrasto alla dispersione scolastica in un contesto sociale complesso. La sua esperienza è stata al centro di numerosi servizi giornalistici e ha ispirato anche una recente produzione televisiva.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Roccavivara. Interverranno inoltre Lucia Tilli, dirigente scolastica dell’Istituto A.F.M. “N. Quadrato” di Roma, Mario Berardino, già dirigente scolastico, e Ida Cimmino, dirigente scolastica dell’Istituto “N. Scarano” di Trivento. A moderare il dibattito sarà Nicola Gasbarro, professore dell’Università degli Studi di Udine. Le conclusioni saranno affidate a Cristian Galizia, consigliere comunale con delega alla Cultura e alla Formazione.

L’iniziativa punta a promuovere una riflessione sul ruolo della scuola pubblica come luogo di inclusione, legalità e sviluppo delle comunità, coinvolgendo dirigenti scolastici, istituzioni, mondo accademico e cittadini. L’appuntamento è aperto al pubblico. Studenti, famiglie, docenti, amministratori e cittadini potranno partecipare al confronto in programma sabato 18 luglio alle ore 10.30 in Piazza Portella a Roccavivara. Ingresso libero.