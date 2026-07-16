Castelguidone, il 28 agosto la XIII Giornata della Legalità con don Luigi Ciotti, Romano Prodi e Marco Damilano



Anche quest’anno torna la Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità, promossa dalla Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, insieme alle undici Caritas di Abruzzo e Molise. Giunta alla sua tredicesima edizione, l’iniziativa rappresenta un appuntamento consolidato nel percorso formativo e pastorale delle Caritas regionali. Nel corso degli anni, la giornata è diventata un’occasione di incontro, riflessione e confronto per operatori, volontari, amministratori, giovani e cittadini, chiamati a interrogarsi sui temi della legalità, della giustizia, della pace e della responsabilità sociale alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa.

«Pensata per ritrovarci insieme a riflettere sui grandi temi che ogni giorno incontriamo nel servizio delle nostre Caritas – dichiara don Alberto Conti – questa giornata è anzitutto un’occasione per pregare insieme e affidare al Signore i nostri sogni di giustizia, di pace e di solidarietà. Attraverso l’ascolto delle testimonianze di protagonisti del nostro tempo vogliamo riscoprire le ragioni della speranza e rinnovare il nostro impegno per costruire una società nella quale i diritti siano realmente garantiti a tutti e nessuno si senta solo, escluso o abbandonato. Prima di riprendere le attività dopo la pausa estiva sentiamo il bisogno di fermarci, ritrovarci come comunità e lasciarci rigenerare dall’amore di Dio, per poterlo poi testimoniare nella quotidianità della vita e del servizio».

L’appuntamento è in programma venerdì 28 agosto presso la Parrocchia Santa Maria della Stella di Castelguidone. Un luogo particolarmente significativo per la storia di questo percorso, poiché proprio qui la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” ha mosso i suoi primi passi e, per diversi anni, hanno avuto sede le attività della Caritas Diocesana di Trivento. La mattinata si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti. Seguiranno la preghiera dell’ora media e la meditazione di don Luigi Ciotti sul tema «Fame di vita e di giustizia. È nel Vangelo la risposta» (Papa Leone XIV). A seguire sarà celebrata la Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana e vescovo di Trivento e Isernia-Venafro.

Per il pranzo comunitario è richiesta la prenotazione entro il 18 agosto, inviando una e-mail agli indirizzi caritasindialogo@gmail.com e segreteria@caritasabruzzomolise.it.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, Marco Damilano, autore del libro "La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi" dialogherà con il prof. Romano Prodi e don Luigi Ciotti. Sarà inoltre possibile acquistare il volume. Al termine della giornata, l’Amministrazione comunale di Castelguidone conferirà la cittadinanza onoraria al fondatore di Libera.

La XIII Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità rinnova così un percorso che, da oltre un decennio, mette al centro la formazione delle coscienze, la partecipazione responsabile e la costruzione del bene comune attraverso il dialogo, l’impegno e la testimonianza.

