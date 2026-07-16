ReneSys, Salvatore (PD): "Bene le nuove prospettive industriali, ma la Regione apra subito un tavolo con i sindacati per tutelare i lavoratori dell'automotive e dell'indotto"







La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore, annuncia la presentazione di una mozione, sottoscritta insieme ai consiglieri dem Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli e a quelli del M5S, Roberto Gravina e Angelo Primiani, con la quale si chiede alla Regione Molise di attivare un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali in vista della realizzazione, a Termoli, del progetto ReneSys Energy per la produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo energetico.





"L'annuncio di un investimento cosÃ¬ importante rappresenta certamente un elemento di interesse per il futuro industriale del territorio e merita di essere approfondito nelle sedi istituzionali. Proprio per questo riteniamo necessario che la Regione si attivi fin da subito con le organizzazioni sindacali, affinchÃ© le eventuali ricadute occupazionali possano tradursi in un'opportunitÃ concreta anche per i tanti lavoratori che oggi vivono una condizione difficoltÃ e/o di forte incertezza a causa della crisi del comparto automotive", dichiara Salvatore.





La mozione, come evidenziano i sottoscrittori, impegna il Presidente della Regione e la Giunta ad aprire un confronto stabile con le organizzazioni sindacali per definire criteri, azioni e percorsi finalizzati a favorire, in via prioritaria, la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente, dalla crisi del settore automobilistico in basso Molise. Un'attenzione che il Partito Democratico e in Consiglieri 5 stelle estendono anche ai lavoratori dell'indotto e dei servizi collegati alla produzione che Renesys metterÃ in campo: dal settore della logistica agli addetti delle mense, delle pulizie e di tutte quelle attivitÃ che gravitano intorno al sistema industriale.





"Il nostro obiettivo non Ã¨ creare aspettative, ma chiedere che la Regione governi questa fase con una programmazione seria e condivisa, che sulla Gigafactory Ã¨ mancata. Se il progetto dovesse svilupparsi secondo le prospettive annunciate, Ã¨ giusto che venga costruito, ove possibile, un percorso che valorizzi innanzitutto le professionalitÃ giÃ presenti sul territorio e che offra una prospettiva a chi sta pagando il prezzo della crisi di Stellantis e dell'intera filiera dell'automotive."

Con la mozione, i Consiglieri Dem e quelli 5Stelle chiedono, inoltre, che il Consiglio regionale venga costantemente informato sullo stato di avanzamento del progetto, sulle professionalitÃ richieste e sulle decisioni che saranno assunte nell'ambito del tavolo di concertazione con i Sindacati, cosÃ¬ da garantire la massima trasparenza e consentire alle istituzioni di seguire da vicino un investimento che, se pure non paragonabile a quello, ormai tramontato, della Gigafactory, potrebbe incidere sul futuro occupazionale di tantissime persone.



Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli, Roberto Gravina, Angelo Primiani.