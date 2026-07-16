Trivento, dal 25 al 28 luglio i festeggiamenti in onore dei santi patroni Nazario, Celso e Vittore

È iniziato il conto alla rovescia per la festa dei santi patroni Nazario, Celso e Vittore. Dal 25 al 28 luglio Trivento ospiterà quattro giorni di musica, spettacoli, intrattenimento e momenti di aggregazione nell’ambito del programma civile promosso dalla Pro Loco Terventum con il patrocinio del Comune.

Il calendario si aprirà sabato 25 luglio in Largo Calvario con animazione per bambini, apertura degli stand gastronomici e il concerto della tribute band “Mina & Celentano”. A seguire il dj set Sottozero con Arizona, Tony Medusa, Gamii e MRG.

Domenica 26 luglio spazio ancora all’animazione per i più piccoli, al dj set con Antonio e Gaetano e, dalle 21, allo spettacolo “Noemi Tribute Band”, con Vittoria Iannacone. La serata proseguirà con il dj set di Arizona e Diego Armando.

L’appuntamento centrale del programma civile sarà lunedì 27 luglio con il concerto gratuito di Alex Britti, inserito nel “Brittintour 2026”. Per il cantautore e chitarrista romano si tratta di un ritorno particolarmente significativo: l’artista tornerà infatti a esibirsi a Trivento a 29 anni dalla sua partecipazione al festival blues del 1997, quando suonò nel paese insieme al bluesman statunitense Louisiana Red. Al termine del concerto è previsto il dj set Sottozero con Tony Medusa, Gamii e MRG.

Le celebrazioni si concluderanno martedì 28 luglio nel centro storico. Alle 8 è previsto il benvenuto dell’Orchestra “Città di Lucito”, mentre alle 21:30 si terrà il Gran Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise diretto da Andrea Magnelli. A seguire lo spettacolo pirotecnico.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area food & beverage dedicata alle specialità locali.

In vista dell’evento, la Pro Loco Terventum ha rivolto un invito alla partecipazione, sottolineando il lavoro svolto nei mesi scorsi dai volontari impegnati nell’organizzazione delle feste patronali e l’importanza del contributo della comunità per la riuscita dell’iniziativa. L’associazione ha inoltre ricordato che è possibile sostenere le celebrazioni attraverso contributi e sponsorizzazioni, anche di piccola entità, destinati all’organizzazione delle manifestazioni in programma.

Per sostenere le Feste Patronali 2026

Associazione Pro Loco Terventum

IBAN: IT34R0818941140000000010133