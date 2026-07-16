TAR Molise accoglie la sospensiva: l'ospedale Caracciolo resta presidio di area disagiata

Il TAR Molise, riunito in Camera di Consiglio, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del Piano Operativo nella parte riguardante l'ospedale "Caracciolo" di Agnone.

La decisione conferma il precedente decreto presidenziale e rappresenta un primo risultato favorevole per il Comune di Agnone e gli altri Comuni ricorrenti. L'udienza di merito Ã¨ stata fissata per il prossimo 16 dicembre, quando il Tribunale amministrativo si pronuncerÃ in via definitiva sulla vicenda.

Â«Abbiamo appena appreso, con grande favore, l'accoglimento dell'istanza cautelare, in conferma del decreto presidenziale. Segno che le richieste nostre e di tutti i Comuni ricorrenti sono state ritenute finora fondate. L'udienza per la discussione del merito Ã¨ stata fissata per il prossimo 16 dicembre. Rimaniamo fiduciosi, affinchÃ© i diritti e le ragioni dei cittadini e dei territori trovino pieno e definitivo accoglimentoÂ», ha dichiarato il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Fino alla decisione di merito, prevista per il 16 dicembre, il Caracciolo manterrÃ lo status di ospedale di area disagiata, conservando i servizi previsti da tale classificazione, compreso il Pronto Soccorso.