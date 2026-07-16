Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

TAR Molise accoglie la sospensiva: l'ospedale Caracciolo resta presidio di area disagiata

AttualitÃ 
Condividi su:

 

Il TAR Molise, riunito in Camera di Consiglio, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del Piano Operativo nella parte riguardante l'ospedale "Caracciolo" di Agnone.

La decisione conferma il precedente decreto presidenziale e rappresenta un primo risultato favorevole per il Comune di Agnone e gli altri Comuni ricorrenti. L'udienza di merito Ã¨ stata fissata per il prossimo 16 dicembre, quando il Tribunale amministrativo si pronuncerÃ  in via definitiva sulla vicenda.

Â«Abbiamo appena appreso, con grande favore, l'accoglimento dell'istanza cautelare, in conferma del decreto presidenziale. Segno che le richieste nostre e di tutti i Comuni ricorrenti sono state ritenute finora fondate. L'udienza per la discussione del merito Ã¨ stata fissata per il prossimo 16 dicembre. Rimaniamo fiduciosi, affinchÃ© i diritti e le ragioni dei cittadini e dei territori trovino pieno e definitivo accoglimentoÂ», ha dichiarato il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Fino alla decisione di merito, prevista per il 16 dicembre, il Caracciolo manterrÃ  lo status di ospedale di area disagiata, conservando i servizi previsti da tale classificazione, compreso il Pronto Soccorso.

 
 
Condividi su:

Seguici su Facebook