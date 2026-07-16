Il TAR salva il Punto Nascita del Veneziale, Castrataro: prima storica vittoria per Isernia e il territorio

Una boccata d'ossigeno per la sanitÃ pubblica molisana. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha accolto il ricorso d'urgenza, sospendendo l'efficacia del provvedimento che prevedeva la chiusura del Punto Nascita dell'ospedale Veneziale di Isernia.

Si tratta di un primo, fondamentale traguardo per la comunitÃ , frutto di un'azione sinergica e compatta che ha visto scendere in campo:

Il Comune di Isernia

La Provincia di Isernia

I Comuni di Venafro e Sesto Campano

La salute non Ã¨ un algoritmo: le motivazioni del TAR

Nelle motivazioni espresse dal Presidente del Tribunale Amministrativo emerge con chiarezza un principio che i territori rivendicano da tempo: il diritto alla salute e alla sicurezza non puÃ² essere subordinato a meri calcoli numerici o tagli lineari.

La decisione del TAR mette nero su bianco il rischio concreto a cui sarebbero esposte partorienti e neonati in caso di smantellamento del reparto.

"Chiudere questo reparto vuol dire mettere a rischio la salute di partorienti e nascituri, soprattutto nei casi piÃ¹ complessi, dove anche un solo minuto puÃ² fare la differenza."

Nei casi di emergenza ostetrica, infatti, i tempi di percorrenza verso altri presidi sanitari â€” spesso resi ancora piÃ¹ lunghi dalle carenze infrastrutturali della regione â€” avrebbero potuto rivelarsi fatali.

Prossima tappa: il 2 settembre

La sospensione cautelare rappresenta un passo avanti decisivo che congela la chiusura e restituisce serenitÃ a decine di future mamme. Tuttavia, la battaglia legale e politica Ã¨ tutt'altro che conclusa. Il prossimo snodo cruciale sarÃ la camera di consiglio fissata per il 2 settembre, quando si discuterÃ il giudizio cautelare collegiale.

Un successo che lascia l'amaro in bocca

Accanto alla legittima soddisfazione per il decreto del TAR, resta una profonda amarezza per come Ã¨ stata gestita l'intera vicenda. Questo scontro istituzionale e legale si sarebbe potuto (e dovuto) evitare.

La decisione di tagliare un servizio cosÃ¬ vitale Ã¨ stata calata dall'alto, mascherata dietro a tecnicismi burocratici e priva di un reale confronto con i sindaci, gli operatori sanitari e i cittadini. Un modus operandi che sta, pezzo dopo pezzo, indebolendo la sanitÃ pubblica della provincia e dell'intero Molise.

La mobilitazione continua

La decisione del TAR dimostra che opporsi al declino dei servizi essenziali non Ã¨ solo un dovere morale, ma una strada concretamente percorribile. Le istituzioni locali e la cittadinanza hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime ai commissari e ai vertici sanitari regionali: sulla salute non si indietreggia di un millimetro.

Isernia e il suo territorio non si piegano. La difesa del Veneziale continua, dentro e fuori le aule di tribunale.