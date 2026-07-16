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Vasto d’Autore Festival, lo spettacolo di Walter Veltroni apre le date Extra

Il 20 luglio nei Giardini di Palazzo d’Avalos l’unica tappa abruzzese di «Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile», con Gabriele Rossi al pianoforte.

Attualità
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Lunedì 20 luglio, alle 21, nei Giardini di Palazzo d’Avalos, un viaggio teatrale e musicale nel cuore degli anni Sessanta, tra memoria storica e coscienza civile. Si intitola “Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile” ed è la prima parte di un progetto ambizioso che abbraccerà un lungo arco temporale - dagli anni Sessanta, fino agli anni Duemila - mettendo al centro il fattore umano e personale come chiave di lettura dei fatti storici.

L’autore è Walter Veltroni e lo spettacolo racconta di un decennio che ha cambiato per sempre il modo di essere di intere generazioni. Gli anni Sessanta, sospesi tra le note dei Beatles e i grandi stravolgimenti storici, saranno i protagonisti assoluti della prima attesissima data Extra del Vasto d’Autore Festival. Sul palco lo stesso Veltroni e il giovane pianista torinese Gabriele Rossi. La produzione dello spettacolo è affidata al Centro Teatrale Bresciano, in collaborazione con Elastica e Retropalco, e le scene sono curate da Angelo Lodi.

I biglietti sono disponibili sia nei punti vendita del territorio, a Vasto presso Muzak e il Bar I Due Pini, sia online sulla piattaforma CiaoTickets al seguente link:https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/walter-veltroni-unica-data-abruzzo-vasto-dautore-vasto

L’evento propone un percorso intimo e collettivo guidato dalla voce di chi quel tempo lo ha attraversato da spettatore privilegiato e protagonista. Sul palco, due uomini che daranno vita ai ricordi e agli stimoli del vissuto di quegli anni con video e immagini a volte inediti. Lo spettacolo mette al centro il fattore umano trasformandosiin un viaggio emozionale e di coscienza. Veltroni guiderà il pubblico attraverso un'epoca di accelerazioni incredibili: dagli anni che si aprivano con il sorriso di Gagarin e l’atmosfera leggera di Sapore di sale, fino ai momenti cruciali che hanno segnato la storia internazionale e italiana, dallo sbarco sulla Luna alle ombre di Piazza Fontana, la guerra in Vietnam e la contestazione giovanile, la Televisione nelle case degli italiani e il Terrorismo.

«Credo che la restituzione di ciò che la vita ti ha donato sia un dovere, per alimentare la memoria, forma essenziale di coscienza civile – ha dichiarato Veltroni –. Vorrei che, attraverso un percorso fortemente segnato dal valore dell’emozione, si potesse ricostruire, decennio per decennio, ciò che ci è successo. Lo faremo con le parole, strumento la cui potenza spesso sottovalutiamo, e attraverso la forza evocativa di stimoli derivanti dal nostro vissuto “pop”: film, televisione, pubblicità, musica».

Protagonista della prossima data Extra, mercoledì 22 luglio, il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio con la Lectio Magistralis "Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare"; il 6 settembre sarà la volta del giornalista Gianni Riotta che converserà con il magistrato Bruno Giangiacomo sul libro Generose anime di eroi (ed. Mondadori).  Tra gli ospiti attesi a settembre, in data da definire, ci sarà anche la giornalista e conduttrice televisiva Monica Maggioni che parlerà de L’avversario leale (ed. De Agostini).

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