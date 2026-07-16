Triven|Tone Music Festival, lâ€™attore John Lynch torna alla guida della giuria

Conto alla rovescia per la 3Â° edizione del Triven|Tone Music Festival, in programma sabato 8 agosto nella suggestiva cornice della Scalinata di San Nicola a Trivento, ormai simbolo di un appuntamento che unisce valorizzazione del territorio e promozione dei talenti musicali.

Dopo aver partecipato alla 1Â° edizione, torna anche questâ€™anno John Lynch a presiedere la giuria del Triven|Tone. Attore, regista e scrittore di fama internazionale, protagonista di produzioni di grande successo come Nel nome del padre, Best e Sliding Doors, The Fall, Lynch Ã¨ legato profondamente a Trivento, paese d'origine della madre, e dal 2015 ne Ã¨ cittadino onorario. Negli anni ha piÃ¹ volte confermato il suo forte rapporto con la comunitÃ triventina, contribuendo anche a iniziative culturali e formative dedicate ai giovani.

L'evento Ã¨ organizzato per il 3Â° anno consecutivo dall'Associazione La Storia di Serafino, che attraverso il Festival ambisce a valorizzare le proposte musicali originali, offrendo visibilitÃ e spazi di espressione ad artisti emergenti e, allo stesso tempo, promuovendo l'inestimabile patrimonio culturale, storico e paesaggistico del Molise. Saranno nove gli artisti in gara questâ€™anno, tra solisti e band, che si alterneranno sul palco nellâ€™esecuzione di un proprio brano originale e di una cover. Le performance saranno valutate da una giuria di elevata caratura, presieduta appunto da Lynch e composta da personalitÃ con esperienza pluriennale in campo artistico e musicale, che assegnerÃ riconoscimenti dedicati alla qualitÃ artistica e concrete opportunitÃ di visibilitÃ e crescita professionale.

Tra gli elementi distintivi della manifestazione, infatti, spicca la prestigiosa collaborazione con il MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti e la Rete dei Festival. Grazie a questa partnership, il vincitore del Premio Cristiano Paparella avrÃ l'opportunitÃ di esibirsi sul palco del MEI, uno dei piÃ¹ importanti appuntamenti italiani dedicati alla musica indipendente, trasformando il riconoscimento in un reale trampolino di lancio per il proprio percorso artistico.

La serata sarÃ condotta, anche per questa 3Â° edizione, dal giornalista Enzo Luongo, presenza ormai consolidata del Triven|ToneMusic Festival, che guiderÃ il pubblico lungo il percorso della competizione musicale, valorizzando con esperienza e sensibilitÃ artistica i protagonisti dell'evento. L'appuntamento Ã¨ dunque fissato per sabato 8 agosto, nella spettacolare cornice della Scalinata di San Nicola. Il Triven|Tone continua a promuovere i linguaggi musicali contemporanei, riconoscendo nella musica un potente strumento di inclusione, dialogo e partecipazione. Attraverso il sostegno alla creativitÃ emergente, il Festival favorisce lâ€™incontro tra persone, culture e sensibilitÃ differenti e, al contempo, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Molise, rafforzando il legame tra espressione artistica, identitÃ territoriale e crescita culturale della comunitÃ .







