IA nello studio professionale: competenza, formazione e reputazione al centro del dibattito dell’VIII Congresso Nazionale INT

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi protagonisti dell’VIII Congresso Nazionale INT, con un panel dedicato a un argomento di grande attualità per il mondo degli studi professionali: “L’IA nello studio professionale tra competenza, obblighi e reputazione”.

Un confronto che nasce dalla consapevolezza che l’IA non è più soltanto una prospettiva futura, ma una realtà già entrata nei processi di lavoro di molti professionisti. In questo scenario, la vera sfida è trasformare la tecnologia in valore attraverso competenze solide, formazione continua e un utilizzo consapevole degli strumenti disponibili.

A guidare la riflessione saranno Enrico Molinari, professore universitario ed esperto di intelligenza artificiale, Pier Domenico Garrone, comunicatore e fondatore de “Il Comunicatore Italiano”, e Antonio Sinibaldi, formatore, docente e autore della collana “IA PRATICA”.

Il dibattito offrirà uno sguardo concreto su un percorso già avviato: quello della crescita delle competenze legate all’intelligenza artificiale. Professionisti e operatori del settore stanno acquisendo nuove capacità, imparando a conoscere strumenti, opportunità e limiti dell’IA, conquistando progressivamente spazi importanti in un ambito destinato a incidere sempre più sulle attività degli studi professionali.

La formazione assume quindi un ruolo centrale: non una semplice introduzione alla tecnologia, ma percorsi strutturati per portare l’intelligenza artificiale dentro il lavoro quotidiano con metodo, responsabilità e controllo umano. L’obiettivo è accompagnare i professionisti verso un utilizzo efficace e qualificato dell’IA, mantenendo saldi i principi di competenza, affidabilità e rapporto fiduciario con il cliente.

Il confronto affronterà anche gli aspetti legati agli obblighi professionali e alla reputazione, perché l’adozione dell’intelligenza artificiale richiede non solo conoscenza degli strumenti, ma capacità di governarli in modo trasparente ed eticamente corretto.

L’IA rappresenta dunque una nuova frontiera per gli studi professionali: un’opportunità di evoluzione che passa dalla preparazione delle persone, dalla qualità della formazione e dalla capacità di integrare innovazione e responsabilità.

Un appuntamento ricco di indicazioni e riflessioni, pensato per offrire ai partecipanti una visione concreta del futuro degli studi professionali nell’era dell’intelligenza artificiale.

Per ora nessun ulteriore spoiler: il confronto dell’VIII Congresso Nazionale INT promette di essere un momento di approfondimento da non perdere per tutti i tributari e i professionisti interessati al cambiamento.

#INTtributaristi