Capracotta accoglie Elly Schlein: il 4 agosto la visita della segretaria nazionale del Partito Democratico

Il prossimo 4 agosto Capracotta sarà al centro dell'attenzione politica nazionale con la visita della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Un appuntamento che assume un valore simbolico e politico rilevante, perché porta al centro del confronto il tema delle aree interne, della montagna e delle sfide che questi territori affrontano ogni giorno. Per l'amministrazione comunale e per l'intera comunità capracottese si tratta di un'occasione importante per dare voce alle istanze di un territorio che chiede sviluppo, servizi e nuove opportunità.

Il sindaco Candido Paglione ha espresso soddisfazione per la scelta del Partito Democratico nazionale e regionale di fare tappa a Capracotta, sottolineando il significato di una visita che rappresenta un riconoscimento alla storia politica del paese e un segnale di attenzione verso il futuro delle aree interne.

Di seguito le dichiarazioni del sindaco Candido Paglione:

“Sono particolarmente lieto di annunciare che il prossimo 4 agosto Capracotta avrà l'onore di accogliere la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Per me, come Sindaco, e per l'intera comunità che rappresento, questa visita costituisce motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento che rende merito alla storia del Partito Democratico nel nostro Comune e all'impegno di una comunità che ha sempre creduto nei valori della partecipazione, della giustizia sociale e della solidarietà. Desidero ringraziare il Partito Democratico nazionale e regionale per aver scelto il Molise e Capracotta. Non è una scelta casuale: è una scelta politica. Significa accendere i riflettori su un territorio che rappresenta, insieme a tante altre realtà del Paese, la sfida decisiva delle aree interne e della montagna italiana. Oggi più che mai c'è bisogno che la politica torni a guardare questi luoghi non come margini da assistere, ma come comunità da cui ripartire. Qui si misura la capacità dello Stato e delle istituzioni di garantire diritti, servizi, opportunità e dignità a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui hanno scelto di vivere. In un tempo in cui questi territori soffrono più di altri gli effetti dello spopolamento, della carenza di servizi e dell'assenza di una visione strategica per il loro futuro, la presenza della nostra Segretaria nazionale rappresenta un segnale importante di vicinanza e di ascolto. È un'occasione preziosa per riportare al centro del dibattito politico nazionale il tema delle aree interne, affinché tornino ad essere considerate una risorsa per il Paese e non una periferia da dimenticare. Le aree interne non chiedono privilegi. Chiedono una visione, investimenti e politiche capaci di contrastare lo spopolamento, creare lavoro, rafforzare i servizi essenziali e restituire speranza alle nuove generazioni. Per questo la presenza di Elly Schlein a Capracotta assume un significato che va oltre la visita di una leader politica: è il segno concreto di un'attenzione verso chi continua a vivere, custodire e costruire il futuro della montagna italiana. Capracotta accoglierà Elly Schlein con il calore e il senso di comunità che da sempre la contraddistinguono. Il 4 agosto sarà una giornata importante per Capracotta, per il Molise e per tutti coloro che credono che il futuro dell'Italia si costruisca anche partendo dalle sue montagne e dalle sue aree interne. Vi aspettiamo.”