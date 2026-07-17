Lorena Forgione Ã¨ dottoressa: una tesi su strumenti digitali per il supporto ai pazienti autistici

Un importante traguardo accademico per Lorena Forgione, che ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche presso l'UniversitÃ di Pisa, discutendo la tesi dal titolo "Sviluppo di strumenti digitali per il supporto al paziente nell'App WithMe".

L'elaborato, seguito dai relatori prof. Stefano Chessa e dott.ssa Elisa Salatti, affronta un tema di grande rilevanza sociale e tecnologica. Il progetto Ã¨ incentrato sulla progettazione di un'applicazione digitale con elementi di gioco, pensata per aiutare i pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico a moderare e gestire i livelli di ansia e stress emotivo durante l'attesa di una visita medica.

Si tratta di un lavoro che dimostra come l'innovazione informatica possa essere messa al servizio della salute e dell'inclusione, offrendo strumenti concreti per migliorare l'esperienza dei pazienti nei contesti sanitari.

A Lorena Forgione vanno le piÃ¹ sentite congratulazioni per questo prestigioso traguardo, raggiunto con impegno, dedizione e competenza.

Le congratulazioni si estendono con affetto anche alla sua famiglia, che l'ha accompagnata e sostenuta lungo tutto il percorso universitario, condividendo sacrifici ed emozioni fino al conseguimento di questo importante successo.

Congratulazioni, dottoressa Lorena Forgione! Con l'augurio che questo importante risultato rappresenti l'inizio di una brillante carriera professionale.