Montemitro, incendio di vegetazione: in fiamme circa 4 ettari di terreno

Nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, intorno alle ore 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, composta da cinque unità, è intervenuta nel comune di Montemitro, nei pressi della Chiesa di Santa Lucia, per un incendio di vegetazione.

Sul posto sono stati impiegati un’Autopompa Serbatoio (APS) e un modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere il rogo, che ha interessato circa quattro ettari di vegetazione.

Alle attività di spegnimento hanno partecipato anche le squadre AIB di Petacciato, Trivento e Guglionesi, i Carabinieri Forestali e un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

L’intervento si è concluso con la completa bonifica dell’area interessata, evitando la propagazione delle fiamme verso ulteriori superfici di vegetazione e le zone circostanti.