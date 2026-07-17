San Salvo, il 22 luglio Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in Piazza San Vitale con “Tandem”

Sarà il progetto Tandem a portare sul palco di Piazza San Vitale, a San Salvo, martedì 22 luglio, il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello, la cui collaborazione artistica dura da oltre vent’anni.



L’appuntamento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo in collaborazione con l’agenzia Muzak Eventi di Nando Miscione, è a ingresso gratuito.

Biografia

Nato ufficialmente nel 2013 e consolidatosi con la pubblicazione dell’album Tandem nel 2014, il progetto propone un repertorio che attraversa linguaggi e generi differenti, dalla canzone italiana agli standard jazz, dalla musica da film ai brani originali. Al centro vi è il dialogo tra tromba e pianoforte, sviluppato attraverso un’intesa maturata negli anni e fondata su improvvisazione e ascolto reciproco.

Foto di Angelo Orefice

Bosso, tra i più noti trombettisti italiani della scena jazz contemporanea, ha costruito la propria carriera collaborando con musicisti e artisti di rilievo nazionale e internazionale, mantenendo sempre saldo il legame con la tradizione jazzistica. Mazzariello, nato a Hatfield, in Inghilterra, e trasferitosi in Italia da adolescente, si è affermato come pianista e compositore collaborando con numerosi protagonisti del jazz italiano.

Nel corso degli anni il sodalizio artistico tra i due musicisti ha dato vita a diversi progetti discografici e concertistici, tra cui Tandem Live a UJW nel 2019 e, più recentemente, l’omaggio a Pino Daniele Il Cielo è Pieno di Stelle, pubblicato nel 2024.









