Prato Gentile traina lo sci nordico: la pista di skiroll fa il pieno di atleti nel Centro-Sud

Dopo la Nazionale Juniores, l'impianto ospita i club di Lazio e Abruzzo. Il sindaco Paglione: Â«I fatti ci danno ragione, le infrastrutture di qualitÃ creano sviluppoÂ».

CAPRACOTTA â€“ Il Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll di Prato Gentile si conferma un motore concreto per l'economia e l'immagine di Capracotta. La pista sta registrando una presenza continua di atleti e addetti ai lavori, consolidando il ruolo del comune altomolisano come punto di riferimento per gli sport invernali (e non solo) di tutto il Centro-Sud Italia.

Il movimento sulle piste di Prato Gentile Ã¨ costante. A due sole settimane dal raduno della Nazionale Juniores di sci di fondo, l'impianto ha ospitato le sessioni di allenamento di alcuni dei piÃ¹ importanti sci club dell'Appennino laziale e abruzzese.

Per il sindaco Candido Paglione, questa continuitÃ Ã¨ la prova dell'efficacia delle scelte amministrative fatte sul territorio:

Â«Ãˆ l'ennesima conferma dell'attrattivitÃ di una struttura su cui abbiamo scommesso con convinzione. I fatti dimostrano che abbiamo creduto in un progetto giusto, investendo in infrastrutture moderne e di qualitÃ Â».

La pista di skiroll rappresenta un tassello fondamentale per la strategia di destagionalizzazione del turismo montano: consente infatti di sfruttare la vocazione sportiva di Capracotta anche nei mesi estivi e autunnali, portando atleti, staff e famiglie nel borgo.

La strategia: Un investimento pianificato per dare continuitÃ all'indotto turistico oltre la stagione invernale.

Il ritorno: Maggiore visibilitÃ nazionale per il brand Capracotta e benefici diretti per le attivitÃ ricettive locali.

Â«Questo investimento importante oggi ripaga gli sforzi profusi e valorizza l'intero nostro territorioÂ», conclude Paglione. Â«Continuiamo a guardare avanti: lo sport si sta dimostrando una straordinaria opportunitÃ di crescita e di sviluppo reale per la nostra comunitÃ Â».